Actualizado 02/10/2018 a las 18:00

Carlota Corredera se sometió el pasado 20 de septiembre a una intervención quirúrgica para eliminar un quiste en el peritoneo. Pero no ha sido hasta este martes 2 de octubre cuando, emocionada, decidía contarlo. La presentadora de «Sálvame» explicó que se lo detectaron en una revisión rutinaria y se lo han quitado por laparoscopia.

El pasado 27 de julio en una revisión rutinaria, Carlota Corredera descubrió que tenía un quiste en el peritoneo y que tenía un tamaño considerable, de 11 centímetros. Por eso, decidieron extirparlo a través de laparoscopia. «La anatomía patológica dice que el quiste es benigno», aseguró.

«Estoy bien, tranquila, aunque todavía con un poquito de resaca de la convalecencia», explicó la presentadora del programa de Telecinco. Visiblemente afectada, Corredera daba las gracias al equipo de «Sálvame» y a su ginecóloga, Rocío, quien asegura que es «un ángel de la guarda».

Además, Corredera aprovechaba la noticia para concienciar de la importancia de las revisiones. La presentadora acudió a la suya después de lo que le ocurrió a Terelu Campos, a quien detectaron un segundo tumor en el pecho: «No podemos perder de vista que hay que hacerse las revisiones».

«A raíz de este quiste, tenía cierta barriguita y en los últimos meses he tenido que leer cosas en redes, he recibido llamadas… no he estado embarazada, no lo estoy y me gustaría pedir a todo el mundo que ya está bien de presionar tanto a las mujeres», dijo sin tapujos en «Sálvame».