Gloria Camila estalla contra María Patiño y su programa de Mediaset

Actualizado 30/07/2018 a las 18:31

A María Patiño le ha salido un nuevo enemigo en casa. La colaboradora de «Sálvame» y «Sábado Deluxe» presenta «Socialité» en Divinity, uno de los programas estrella en la cadena satélite de Mediaset. Y contra ella y su espacio ha cargado Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, que también es parte del mismo grupo audiovisual.

A pesar de su trabajo como colaboradora en «Volverte a ver», el programa de Carlos Sobera en Telecinco, y de su participación en «Supervivientes» y «Mujeres y hombres y viceversa», a Gloria Camila no le ha temblado el pulso para atacar a María Patiño y su programa. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, en el que ha cargado con dureza contra «Socialité» y su presentadora.

Todo ha sucedido a tenor de que, este fin de semana, el programa de Patiño lanzase una noticia acerca de Gloria Camila, de 22 años, y de las expresiones que mostraba ante las preguntas de la prensa. «Han emitido una noticia sobre mis caras de expresión de asco, y de lo que soy capaz de transmitir con una cara de asco», comenzaba expresando en su Instagram, a través de varias 'stories' de la red social, en las que empezó a analizar el programa de Patiño.

«¿Qué profesionales son esos?»

Tras ello, Gloria Camila, una de las candidatas a entrar en la casa de «Gran Hermano VIP», fue más allá. «Lo han hecho aposta. No sé, ¿qué profesionales son esos?», expresaba, preguntándose acerca del valor informativo de la pieza emitida en el programa de Patiño. «Es una noticia para rellenar. Es verdad que cada uno hace su programa como quiere y habla de lo que quiere, pero eso es una tontería», siguió explicando, antes de matizar sus palabras, que podían parecer enfocadas contra su propio canal. «No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre», apostillaba en Instagram, tajante.

En ese aspecto, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado siguió con su alegato contra «Socialité» y Patiño.«No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para él, porque no me gusta», zanjaba, dejando clara su postura ante el programa de Divinity.