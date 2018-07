Jesús Reyes: «Lydia Lozano hizo llorar a mi madre y no se lo perdono»

Actualizado 27/07/2018 a las 15:19

Jesús Reyes lleva un par de meses bastante ausente del mundo de la televisión. Un retiro elegido por él mismo que, tal y como ha contado en exclusiva a ABC, le ha servido para coger fuerzas. Ahora desea volver a la televisión y quiere hacerlo por la puerta grande. Puede que este otoño vea cumplido su sueño de entrar en «Gran Hermano VIP». De momento figura en muchas de las quinielas para participar en el reality, pero él tiene claro que si no entra lo seguirá intentando en próximas ediciones. Si este año no lo consigue, Reyes seguirá probando suerte en otros formatos o ediciones. Porque, junto al sueño de participar en el reality, en estos momentos tiene otro deseo muy personal, para el cual el premio del concurso le vendría como anillo al dedo. Entrar en el programa sería el primer paso para lograr hacerse con el premio, que le permitiría ser padre por gestación subrrogada.

Su sueño de ser padre

¿Quiere ser papa, no?

R - Si, desde unos años para acá se me ha despertado este instinto paternal. Tengo que decir que nunca he sido de niños, pero ahora me apetece mucho. Creo que uno de los motivos principales de querer ser padre es poder hacer abuela a mi madre. Ya se va haciendo mayor yo también voy madurando y creciendo. Es un sueño que espero y deseo poder hacer realidad en un periodo medio de tiempo, de cinco a ocho años. A la vez es complicado, más aquí en España. Todavía faltan muchos recursos para poder llegar a alcanzar una forma viable a través de la subrrogación. No descarto la adopción, pero a día de hoy, y aunque suene paradójico, es más complicado la adopción que la subrrogación. No es legal en España, pero en países como Estados Unidos o varios en Europa ya la han legalizado.

P - ¿Cree que España debería de dar un paso adelante para facilitar la gestación subrrogada?

R - Por supuesto que si, y lo digo de manera muy rotunda. Creo que los españoles nos consideramos una sociedad muy avanzada y moderna, pero las personas que viajamos continuamente fuera nos damos cuenta de que esto no es así. Además, las personas que tenemos la posibilidad de trabajar de cara a los medios de comunicación y redes sociales debemos intentar abrir los ojos a ciertas personas que no tienen una mente tan abierta al respecto. La situación política que vivimos en España tampoco ayuda demasiado y estamos muy atrasados. Por suerte, Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, ha presentado una proposición de ley para poder legalizar la subrrogación en España con unos puntos muy interesantes. Ojalá salga adelante. Cuenta con el apoyo de ciertos sectores del Partido Popular, y me choca muchísimo que otros partidos, como el PSOE o Podemos no apoyen la proposición. Entonces creo que todavía queda mucho por construir, mucho por hacer, y espero que en un tiempo esto sea viable y legal.

«Es más complicada la adopción que la subrrogación»

P - ¿Le ha comunicado su decisión ya a su madre?

R - Si, yo con mi madre tengo muchísima confianza. Le cuento las cosas más importantes que acontecen en mi vida, y está muy contenta. Lo único que busca, como cualquier madre, es mi felicidad, y sabe que estoy en un momento de mi vida muy tranquilo y estable. He conseguido en pocos años posicionarme donde siempre he soñado y querido, es decir, ser una persona conocida por mi trabajo. Y no solamente hay que llenar la vida de momentos y acontecimientos profesionales, sino que también hay que llenarla de asuntos personales. Para mi, a día de hoy, el amor es una cosa que tengo un poco en un segundo plano, pero lo que no descarto es ser padre. Entre mis planes, en un principio, me gustaría ser padre monoparental. Mi intención es ser padre yo solo, y si el día de mañana encuentro a una persona que quiera acompañarme, le daría la bienvenida y formaríamos una familia todos juntos. Mi madre me apoya, pero ella también es una persona muy realista, con los pies en la tierra, y en ese sentido si que soy un poco más soñador, y ella sabe que esto es una cosa complicada y que además hacen falta muchos recursos económicos.

Jesús Reyes - ABC

Su futuro en televisión

¿Por qué dejó de colaborar en «Mujeres y hombres y viceversa»?

R - A mi principalmente se me dio a conocer en el programa de Emma García, «Mujeres y hombres y viceversa», un programa maravilloso al que guardo mucho cariño y con el que tengo unos recuerdos fantásticos. Para mi fue una ventana y una plataforma excelente para darme a conocer. Siempre digo que «Mujeres y hombres y viceversa» me dio mi nombre y apellido en televisión. Estuve con ellos tres años maravillosos y después de estos intensos meses es cierto que decidí de manera voluntaria oxigenarme. Coger un poco de fuerza y pulmón porque han sido unas temporadas muy intensas, en las que por suerte he trabajado muchísimo en televisión, prácticamente mañana, tarde y noche porque estaba en diferentes formatos, y la verdad es que necesitaba un poco volver a hacer un alto en el camino para poder coger impulso.

P - ¿Tiene ganas de volver a la televisión?

R - Ahora si que me apetece volver a la televisión. He estado trabajando de una manera muy divertida, y lo cierto es que tengo diferentes opciones encima de la mesa y me gustaría que alguna de ellas fuera viable. Todos sabéis además, porque yo mismo lo he expresado, mis deseos de entrar en la casa de «Gran Hermano VIP». Para mi sería un sueño hecho realidad. Con 18 años me presenté al casting y pasé las pruebas. Estuve en Madrid haciendo las fases de selección, y en ese momento no fue, pero me llegó la oportunidad de entrar en «Mujeres y hombres y viceversa». Pero ahora sería poder cumplir uno de mis sueños. Ahora mismo me siento muy preparado para estar en televisión y afrontar este reto, un reto muy importante que los seguidores del formato sabemos duro que convivir 24 horas con cámaras, siete días a la semana, pero estoy fuerte para ello. Pero si no es en esta edición, seguro que será en otro proyecto un poco más adelante o en otra edición cuando tenga la oportunidad. No es una decisión que tenga que tomar yo, son los directores del formato quienes tienen la pelota en su tejado.

P - Dice que tiene varios proyectos. ¿Uno es «Gran Hermano VIP»?

R - Yo te puedo decir que entrar en «GH VIP» sería un sueño hecho realidad, y lo cierto es que están todavía los perfiles sin cerrar. Se ha anunciado ya el programa para otoño de este año y es todo lo que sabemos mi representante y yo. Todavía se están barajando diferentes nombres. A mi me gustaría estar ahí, pero yo tengo que ser claro y tengo que decir que aun no he firmado ningún tipo de contrato ni he cerrado ningún acuerdo. Quiero dejar claro que deseo estar en el programa, pero no estoy confirmando ni mucho menos mi participación, porque yo no he firmado nada.

«Entrar en "Gran Hermano VIP" sería cumplir uno de mis sueños»

P - Telecinco ha confirmado el programa y el cambio de presentador. ¿Preferiría, en el hipotético caso de entrar, encontrarse a la vuelta en el plató a Jorge Javier Vázquez o a Jordi González?

R - Qué pregunta tan comprometida, porque he trabajado con los dos. Jordi fue el encargado de conducir el reality en el que estuve, «Pasaporte a la isla», y lo considero un profesional enorme con el que tuve muy buen trato y con el que trabajé de manera cómoda y libre. Volvería a trabajar con él una y mil veces más. Con Jorge Javier Vázquez he trabajado también más veces, me parece un tío súper divertido, un profesional para que es todo un referente para mi. Sería un sueño poder salir de esa casa y encontrarme con cualquiera de los dos presentadores en el plató. El hecho de decir que he trabajado y he formado parte de «Gran Hermano VIP» ya sería un logro. Me es indiferente trabajar con uno u otro, porque con los dos he trabajado muy bien.

Jesús Reyes - ABC

P - ¿Su experiencia en «Pasaporte a la isla» le ayudará a la hora de convivir en «GH VIP»?

R - Si, por supuesto. «Pasaporte a la isla» fue un formato de verano en el que me divertí muchísimo, que me sirvió para mostrar esa parte más sincera, divertida, guerrera, atrevida y amigable de mi. También con mis rabietas, porque yo soy un chico de prontos e impulsivo, pero forma parte de mi y creo que al espectador le gusté mucho. Lo bueno y lo malo del formato es que duró menos de un reality habitual al ser un programa estival, solo siete semanas. Esto lo veo como algo positivo porque creo que el espectador se quedó con ganas de más. Quedé en un segundo puesto dentro de mi equipo como finalista, a las puertas de haber ganado el premio. Esto también quiere decir que gusté al público, y me encantaría poder volver a demostrar de lo que soy capaz en «Gran Hermano». Estoy deseando poder volver además, y si es en este formato ya sería impresionante. Tampoco descarto formar parte de un talent show, porque sería genial. En ambos tipos de programas podría compaginar muy bien mi forma de ser con las exigencias del programa.

P - ¿Con qué personajes entraría directamente a la casa?

R - No se si estarán tentados, no he hablado con ellos de «Gran Hermano VIP», pero a mi me gustaría encontrarme, por ejemplo, con Antonio Tejado, Antonio David Flores, Gloria Camila, Isa Pantoja, Olaya García, o con incluso Nagore Robles. Con ella he tenido mis discrepancias, pero es muy sincera, divertida y me llenaría de vida a dentro de la casa.

P - ¿Con qué personajes no le gustaría vivir en «GH VIP»?

R - Se me haría un concurso difícil y complicado si estuviera Lydia Lozano, que también suena en las quinielas. En su día hizo llorar a mi madre y eso no se lo perdono. Es un personaje que no se lo piensa a la hora de hacer daño. Convivir con ella 24 horas, siete días a la semana con ella, ya adelanto, sería muy complicado. No confío en ella.

«Estoy deseando volver a demostrar de lo que soy capaz en "Gran Hermano"»

P - No se si lo sabe, pero en Dkiss han confirmado hace unos días un nuevo programa presentado por Boris Izaguirre, que va a ser la versión española de ¡Si, quiero este vestido!, y le van a acompañar varios estilistas. ¿Le gustaría formar parte del elenco del programa?

R - Si, lo he seguido un poco por encima, porque apenas veo la televisión por falta de tiempo, pero conozco el formato, me parece divertido. No sabía la noticia, me estoy enterando ahora, y le doy la enhorabuena a Boris porque me parece un compañero fantástico. He coincido con él en diferentes espacios y eventos y la realidad es que es un gran profesional. Se lo merece mucho. Entrar en el programa sería cuestión de estudiarlo y barajarlo, pero tengo que decir que he recibido diferentes propuestas para trabajar en televisión durante estos meses. Mi parón no ha sido obligado porque no tuviese ofertas, pero las he querido analizar y estudiar muy bien, y las he declinado la mayoría por falta de interés. Cuando acepte un proyecto es por pura motivación o porque me vea con un peso considerable y protagonista en el mismo, y puede que este programa con el equipo de estilistas pudiera ser una oportunidad. Mi perfil está muy centrado en el mundo de la comunicación, pero todos me conocen por mi fuerte vínculo con la moda. Si el formato tiene las características que yo pido como profesional aceptaría encantado.

Jesús Reyes - ABC

Su libro en México y su línea de moda

También tiene proyectos fuera de nuestras fronteras, ¿no?

R - Efectivamente, una editorial mexicana y yo vamos a publicar en México mi guía de estilo «Alter Ego», con el prólogo escrito por mi amiga, la diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada. Lo lancé en España a finales de 2016 y ahora, a lo largo de 2019, verá la luz por fin en América. Gracias a este proyecto estaré una temporada en Ciudad de México y Miami para promocionar el libro y hacer una gira de medios. Estoy muy feliz.

P - Además también está preparando una colección cápsula que se estrenará en Septiembre con Noelia Oporto. ¿Nos puede avanzar algo?

R - Efectivamente, la diseñadora Noelia Oporto y yo hemos decidido en unir nuestra creatividad y talento en el mundo de la moda para poder lanzar juntos una colección cápsula de moda masculina este mismo otoño. Ella ya tiene su firma, es una diseñadora consagrada y lleva muchísimos años en el mundo de la moda, pero se dedica a hacer exclusivamente línea femenina. Me propuso crear en coworking con ella una colección y yo me estoy encargando del diseño. Soy estilista profesional y experto en comunicación y en moda, y aunque no tengo todas las nociones profesionales de moda, estoy aprendiendo mucho. Ya se hacer patronaje, coser, manejar máquinas, etc... Entonces necesitaba ir de la mano de una profesional porque esto lo veo con muchísimo respeto. Yo me estoy encargando del diseño y ella hace la confección del patronaje. Creo que va a ser una colección muy divertida. Hemos podido adelantar ya un poco en una conocida fiesta a lo largo de esta pasada Fashion Week, y las críticas que han aflorado ya son todas muy positivas, generosas y creo que la moda española me va a recibir con los brazos abiertos.