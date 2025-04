Rumanía anima el Festival de Eurovisión con 'Llámame', la canción más viral

Rumanía ha sido el segundo país en actuar y ha levantado a todo el público del Pala Alpitour al son de su 'Llámame'. El grupo WRS ha hecho vibrar a todo el auditorio italiano con esta canción que tiene partes en español, concretamente, «Hola mi bebé-bé'. Llámame, llámame… ». Ya se había visto en los ensayos del Festival de Eurovisión y, por supuesto, en las redes sociales, pero el directo de esta noche ha sido espectacular.

El representante rumano de esta edición 2022 del Festival de Eurovisión es WRS , que es el nombre artístico de Andrei Ionuț Ursu, un bailarín, cantante y compositor muy famoso en Rumanía. De hecho ha trabajado para famosos artistas como Inna, Antonia Iacobescu o Carla's Dreams.

La canción ' Llámame ', de WRS , se ha convertido en una de las canciones más virales del Festival de Eurovisión y, por ende, uno de los favoritos del público. Así, lo constatan su casi millón de visualizaciones, sin olvidar que es uno de los vídeos más vistos de la segunda semifinal en el canal de YouTube de Eurovisión .

Así es el estribillo de 'Llámame'

' Llámame ' de 'WRS' es una de las más pegadizas de Eurovisión 2022, junto al ' SloMo ' de Chanel , ya que su ritmo y su pegadizo estribillo «Hola, mi bebé-bé, hola, mi bebé-bé, llámame, llámame, llámame, llámame», hacen que sea muy difícil no cantarla.

Si no te la sabes todavía, aquí tienes la letra de 'Llámame':

Knew that I was different than the others

They never liked you

Try to keep my head above the water

But you're makin' it so hard to

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Love cannot be stopped by anybody

'Cause it's so true

I show it to the world, 'cause I won't hide it

Are you down to believe intenser?

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

And when you say my name

My world's crumbling

I feel complete, all I need is your mystic touch

And what about it now?

I'll keep you safe and sound

We're so in love

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

