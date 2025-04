Así ha sido la actuación de Chanel en Eurovisión

Haría falta un Bill Murray atrapado en el Día de la Marmota para escribir como es debido esta crónica sobre la noche en la que Ucrania y Chanel Terrero cantaron a dúo la última página de la historia de Eurovisión, con Laura Pausini y Mika por testigos, la primera incluso como telonera. La representante y abanderada de España derrochó tanta energía en Turín que no se descarta una nueva subida internacional del megavatio, aunque la noche empezó con un mensaje antibélico con aspecto de profecía. Minutos antes de las nueve de la noche, Zelenski difundió un vídeo en el que pedía el voto para su país. El tuit de Pedro Sánchez apoyando a nuestra representante se quedaba pequeñito a su lado.

Los rumanos de WRS , segundos en actuar, ya habían dicho casi más palabras en español que Chanel cuando alió en décima posición y como quinta favorita, solo por detrás de la apuesta sentimental del continente, Ucrania, y de las propuestas del Reino Unido, Suecia e Italia. Chanel, de hecho, actuó justo después de los italianos , que le dejaron el ambiente caldeadito, donde mejor se mueve la hispanocubana.

En este punto, no hay mejor opción que citar al maestro Javier D. Guardiola , que en su guía canalla para no perderse entre tanto colorín escribía ayer mismo: «Chanel se crece y transforma en el escenario. Pocos intérpretes consiguen no perder la voz mientras se contonea como lo hace ella, que aquello parece una clase de spinning con sus gotitas de epilepsia». Coincidamos también en que su 'hastag' debería haber sido #YoMeSloMo. ¡Y sin desafinar!

Con su vestido de torera firmado por Palomo Spain y consciente de que no le valdría con seducir solo a los papaítos, la cantante salió dispuesta a deslumbrar a todos. Eurovisión, como su propio nombre indica, entra mejor por la vista que por el oído, pero también puede tener efectos secundarios relacionados con la epilepsia fotosensible. No faltaron quienes la esperaban de uñas o con el televisor conectado a alguna plataforma.

De camino al Pala Alpitour , Chanel ya había anticipado su entusiasmo olímpico cantando en el autobús 'Antes muerta que sencilla', declaración de intenciones y una suerte de conjuro para la victoria, dado que la canción le sirvió a María Isabel para ganar Eurojúnior en 2004.

A por el 'chanelazo'

Con miles de luces no solo en el traje, Chanel peleó luego hasta el último minuto por dar el 'chanelazo' , ajena a las críticas y entregada a unos incondicionales que daban la remontada por hecha, pasara lo que pasara en unas votaciones que al cierre de esta edición no habían terminado.

Desde Rosa de España , en el peor de los casos, los aficionados no habían vivido con tanta intensidad y expectación una competición en la que cualquier profesional del videoarbitraje no sabría ni cómo trazar la línea del fuera de juego.

Alguien escribía en Twitter horas antes de la gala: «Mi salud mental de hoy depende de que quedemos muy arriba en Eurovisión». Ojalá Chanel impidiera todo tipo de recaídas, incluida la de un micrófono de cristal que en sus manos se antoja más frágil.