El dúo cómico compuesto por Patricia Conde y Ángel Martín regresa a la televisión –tras el tropiezo de «Wifileaks»– con «Dar cera, pulir #0» (Martes, 22.00). El espacio que Movistar ha reservado para ellos busca reírse de todos los componentes de la plataforma, pero ayer se mofaron cara a cara de David Broncano en «La resistencia». La entrevista comenzó con un apasionado beso entre Ángel Martín y el jiennense. Lo que el cómico no sabía es que este gesto iba a derivar en una de las entrevistas más escatológicas del programa de #0.

Sólo sí es sí pic.twitter.com/EsJZ8o3DPD — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 17 de junio de 2019

«Necesito tener mucha confianza para besarme con alguien. De primeras mi cuerpo reacciona así. Si no hago esfuerzo, estoy cerrado. Tengo que hacer fuerza para abrir», intentó explicar David Broncano. Sin embargo, sus palabras fueron tan ambiguas que a Patricia Conde le fue más fácil imaginarse al presentador haciendo otra cosa. «¿Apretando los músculos para abrir?», preguntó el jiennense ante la risa de los asistentes.

Este juego de palabras derivó en que los invitados a «La resistencia» hablasen de si están contentos consigo mismos «a nivel defecatorio» o no. «Yo sí, pero he de decir que no voy cada día», contestó Ángel Martín ante la mirada incrédula de Patricia Conde. «No vas dos días y el tercero lo disfrutas, pero porque creo que el cuerpo lo sabe. Ahora, mear meo mucho». De las defecaciones pasaron al tipo de orina.

En la entrevista también descubrimos algunos datos curiosos que desconocíamos de los dos cómicos. Ángel Martín llegó a recibir el premio Mens Health, pero «no por mazado, no hice el reto Mens Health. Me ofrecieron hacerlo después de darme el galardón para poder salir en la portada, pero pasé».

De Patricia Conde conocimos que es celíaca. «No suelo decirlo porque la gente se suele poner un poco histérica y perdemos credibilidad». La presentadora también rompió con la idea de trasnochadora que David Broncano tenía de ella. «A las diez y algo ya estoy en la cama. Me suelo levantar como a las siete para poder entrenar, preparar el uniforme, llevar al peque al cole...».