Actualizado 10/09/2018 a las 11:57

El regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco era de los más esperados de la temporada televisiva. El motivo no es otro que la detención este verano de su marido, el empresario Juan Muñoz, por sus vínculos con el comisario Villarejo. Tal y como informó ABC, el contacto entre ambos se originó a raíz de una deuda que otro empresario mantenía con Juan Muñoz y con su hermano. Al objeto de intentar cobrar ese dinero el marido de Ana Rosa entró en contacto con Villarejo, a quien pidió que hiciera un informe patrimonial de la persona que tenía una deuda con ellos. La respuesta de Villarejo fue que era mejor hacer un informe del letrado del deudor, el exmagistrado de Marbella Javier de Urquía, al objeto de desprestigiarlo. Los abogados de los hermanos Muñoz lo desaconsejaron por completo, pero se desconoce si el expolicía encarcelado lo llegó a confeccionar o no.

Precisamente esta mañana, en el que ha sido su primer día en la cadena de Fuencarral, Ana Rosa Quintana no ha dudado en utilizar su programa para hablar, por primera vez en directo, sobre la situación de su marido: «Cuando volvió a casa sin ninguna medida cautelar fue un mensaje muy tranquilizador. No les voy a engañar. Viví momentos de incertidumbre, preocupación... Este no ha sido el mejor verano de mi vida. Hace más de diez años un hermano de Juan y otra persona tenían un pleito con Hacienda. Aunque Juan no era parte en ese pleito, él y su familia ayudaron a resolverlo», ha explicado la periodista. «Las cosas van solucionándose y quienes tenían que decirlo ya lo han dicho ante el juez, que nadie les ha extorsionado. Mi marido está colaborando con la justicia para que pueda cerrarse este sumario lo antes posible, así que vamos a dejar que jueces, fiscales y abogados hagan su labor».

Del mismo modo, Quintana ha querido dejar claro a la audiencia que «El programa de Ana Rosa» informará de cualquier detalle del caso: «Ustedes tienen que comprender que yo no soy la persona más indicada para informar de un tema que afecta a mi familia. No soy capaz de tratar esto de manera objetiva. Este programa les va a informar de lo que exija la actualidad», ha aclarado.

Este verano, después de que la detención de Juan Muñoz saltara a los medios de comunicación, Ana Rosa Quintana envió un comunicado a «El programa del verano» para manifestar su opinión sobre lo sucedido:

«Ayer mi marido fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Han sido momentos de incertidumbre, pero ya estoy más tranquila tras dos días angustiosos. Aun así, he querido ser prudente porque hay que dejar a la justicia que haga su trabajo. Me he querido mantener al margen en todo momento y no hacer hasta ahora ninguna declaración para no interferir en ningún sentido en la investigación.

Como periodista, soy consciente del interés mediático que ha suscitado esta noticia. Y llegado el momento, estaremos ahí para contar todos los detalles, como siempre hemos hecho.

Quiero aprovechar para dar las gracias por los mensajes de apoyo y cariño que he recibido durante estos días tan duros. Palabras de aliento de mi equipo, de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia y de toda la gente anónima que ha estado a mi lado y que me ha hecho sentir acompañada.

Muchas gracias a todos y por todo».