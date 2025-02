Para Los Javis, 'Mask singer' recupera aquella televisión de los noventa donde podía pasar de todo

A la actriz Paz Vega (Sevilla, 1976), en 'Masterchef' (TVE), le dieron ataques de ansiedad, llantinas, lumbalgia; se «destrozó» la espalda en cada prueba exterior, pero en 'Mask Singer: adivina quién canta' (Antena 3), al que regresa esta vez como 'investigadora', se puso a saltar como una loca desde la primera actuación. Reconoce, en videollamada con ABC y otros medios, que su antecesora Malú había dejado el listón altísimo: «Tenía esa cosa serena, de persona que entiende de música y de guerrillera». Medio minuto tardó la protagonista de 'Lucía y el sexo' en ponerse a tono con sus compañeros de 'Mask Singer', Javier Calvo , Javier Ambrossi y José Mota .

El mayor temor de Paz Vega , tras ganar la primera edición de 'Mask Singer' , era no tener guion como 'investigadora' en la segunda: «No he hecho televisión al uso así. He hecho series, muchas , y películas. En 'Masterchef' rompí ese límite que yo misma me ponía y vi que podía hablar y decir cosas interesantes». Porque los 'investigadores' de 'Mask Singer' están en las mismas (¿en la inopia?) que los televidentes. «Vemos a la máscara y las pistas solo en ese momento, y con eso tenemos que elaborar nuestras pistas y nombres. Eso te lo tienes que hacer tú. Es un trabajo que a mí me requiere mucho esfuerzo porque no estoy acostumbrada», cuenta la intérprete.

Quien ya estaba acostumbrado, incluso antes de la primera edición, era Javier Ambrossi (Madrid, 1984): «Yo llevo preparándome años para 'Mask singer' sin saberlo, leyendo el '¡Hola!' todas las semanitas». Él y Javier Calvo (Murcia, 1991), a la par en 'Drag Race España' , han afinado más la intuición esta segunda edición que Antena 3 estrena este lunes 24 de mayo a las 22.45 horas. «El año pasado estábamos obsesionados con el significado de las pistas. Este me he dejado llevar mucho más por lo que escuchaba...», admite Ambrossi, que no entiende cómo no descubrieron al Monstruo de Fernando Tejero . Él también se empeñó en que Pavo Real era Gemma Mengual, cuando estaba claro que era Pastora Soler : «Si canta muy bien, ¡tendrá que ser cantante!». Los Javis seguirán tirando alto en sus cábalas (¡Enrique Iglesias!, ¡Pocholo!). Antena 3 ya ha confirmado que habrá dos máscaras 'internacionales'. Y no son de Lituania, sino estrellas. O eso prometen.

Se descarta, en cambio, mostrar fotografías de los concursantes con otros famosos. Aquellas pistas definitivas destriparon la final de la primera edición que reunió a tres millones de espectadores. Para esta secuela se revelará, por ejemplo, la canción favorita de la máscara o se mostrará algún contacto de su móvil. «Son menos buscables», avanza Ambrossi, crítico con aquellos que, por fastidiar, destriparon los nombres de los participantes. Calvo le corrige: «No es fastidiar; es un juego. La gente tiene que adivinar».

Para Los Javis, 'Mask Singer' es un recordatorio de la televisión de los noventa. Y no por cutre, sino por falta de prejuicios. «¡Cómo va a ser cutre 'Sorpresa, sorpresa'!. En '¿Qué apostamos?' se mezclaba una Antonia Dell’Atte y un Alain Delon », tercia Ambrossi. «Era una televisión más libre y en la que todo podía pasar. Britney Spears con Emilio Aragón en una máquina expendedora de bebidas ['Médico de familia']. Había más fantasía», añade Calvo. Quizás por eso Terelu, una fija de Telecinco, hizo de Cerdita para Antena 3 . 'Mask singer' acabó con la endogamia de Atresmedia y Mediaset. «[Aquella televisión] era una cosa más abierta, para el espectador», recuerda Ambrossi.

A ellos, 'Mask Singer' les ha servido para separarse de cara a la galería. La sensación de Javier Ambrossi es que la gente les conoció individualmente: «Nos tenían como una unión, que pensábamos y decíamos lo mismo, y ahora van más con uno o con otro, les caemos mejor uno u otro…». Así llegan a un público menos afín a sus creaciones, 'Paquita Salas' y 'Veneno' , pero que acaban viéndolas tras ponerles cara en el horario de máxima audiencia en Antena 3.