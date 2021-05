Mask Singer Así son las quince máscaras de 'Mask Singer' La primera gala de la segunda temporada se celebrará el próximo lunes

'Mask Singer' calienta motores. Anoche se dieron a conocer las máscaras. La próxima semana se celebrará la primera gala, aplazada por Antena 3 para no competir con el debate de 'Supervivientes'.

En el aperitivo de la noche de ayer, las máscaras dijeron unas palabras. Además, se ofrecieron pistas en diferentes programas de Atresmedia.

Estos son las protagonistas, que han sido divididos en tres grupos, el A (Menina, Cactus, Ángel, Cocodrilo y Erizo), B (Medusa, Gata, Rana, Dragona, Huevo) y C (Flamenco, Monstruita, Plátano, Perro y Mariposa).

Menina

Menina - Antena 3

No habla español. Presume de esbelta figura. «Se puede decir que soy objeto de deseo de burgueses y nobles», aseguró.

Cactus

Cactus - Antena 3

Es un cactus con la cara y el tupé de Elvis Presley. Y parece que tiene acento mexicano, lo que podría ser una pista falsa.

Ángel

Ángel - Antena 3

«Fijaros que he realizado grandes hazañas con mis piececitos, cuando podía haberlo hecho saltando de nube en nube». Esta ha sido su primera pista.

Cocodrilo

Cocodrilo - Antena 3

«Me encanta el oro, soy un Cocodrilo de 24 quilates desde la cabeza hasta la última escama de mi cola. Me flipa el 'bling, bling' y por eso nunca salgo de casa sin mis anillos, colgantes, mi gorra de oro y diamantes», se presenta. «¡Lo que no le pase a un cocodrilo como yo al otro lado del charco... si hasta me han invitado a cenar a la Casa Blanca!», desveló.

Erizo

Erizo - Antena 3

«Un guerrero no es el que siempre gana, es el que siempre lucha. Y yo pienso gana», avanzó. «Soy un erizo samurai universal, con una armadura única y una técnica de combate sin igual, por eso no hay nadie en el mundo que no conozca mi gran arte milenario», reveló.

Medusa

Medusa - Antena 3

No se ofrecieron demasiadas pistas sobre su identidad. La mayor es que habla inglés y, por tanto, puede tratarse de una de las máscaras internacionales que se han anunciado para esta edición. «Soy muy cabezota», aseguró bajo su disfraz.

Gata

Gata - Antena 3

Si Medusa es muy cabezota, Gata se presenta como «muy presumida», como una «chulapa». Ya ha sido rebautizada como «Felina Morgan».

Rana

Rana - Antena 3

«Todo el mundo quiere saber qué chaqueta elige un tipo elegante como yo», reveló. Es un buen bailarín, que lleva una onda musical a lo Broadway.

Dragona

Dragona - Antena 3

La definen como sexy, voluptuosa y feminista. «Muy poca gente conoce mi verdadero nombre« fue la pista que ofreció a la audiencia.

Huevo

Huevo - Antena 3

Según los responsables de diseñar la máscara, Huevo es «una máscara glamurosa y española, como el huevo frito».

Flamenco

Flamenco - Antena 3

Su traje tiene más de 200 plumas y mucho brillo. «Soy un flamenco rockero que piensa mucho en los demás», apuntó.

Monstruita

Monstruita - Antena 3

Se presentó de la mano de Monstruo, la máscara de la primera edición bajo la que se escondía Fernando Tejero, y se desconoce si de la mano del actor significa algo. «He llegado a pesar casi 30 kilos más», desveló.

Plátano

Plátano - Antena 3

Los investigadores sospechan que esta máscara oculta un actor o un modelo. «No pienso tropezar en el escenario», anunció. «Soy más famoso que el plátano de Canarias», presumió después.

Perro

Perro - Antena 3

«No sé si seré vuestro mejor amigo, pero sí el más enrollado. Lo mismo te perreo que te hago un solo de guitarra». Su cazadora de cuero se la pidió Javier Calvo. El Perro luce además pinchos, cresta, colores… «Lo de ponerse delante de un micrófono y unas lucecitas es pienso comido», afirmó.

Mariposa

Mariposa - Antena 3

Es seguramente la máscara más llamativa y misteriosa. «Surco los cielos desde tiempos inmemorables«, desveló.