Ya es oficial: Christofer y Fani vuelven a estar juntos

Actualizado 14/02/2020 a las 01:11

Christofer y Fani llegaron a «La isla de las tentaciones» con la intención de hacer que su relación fuese más fuerte que nunca. Y, sorprendentemente, lo han conseguido. «Ha podido el amor», dijo a cámaras la madrileña. No, no se ha perdido. Hablamos de la misma que cayó primero en la tentación con el musculoso Rubén, la que provocó que su pareja se arrancase el micrófono de cuajo para salir en su búsqueda al grito de «¡Estefanííía!», la que dejó que Christofer se marchase solo a casa, la que recibió calabazas de Rubén. Puede que fuese ese rechazo el que le empujara a volver a los brazos de Christofer.

Fani apareció en este peculiar reencuentro de isleños vestida de malvada, con un traje largo negro y una hombrera prominente. Llegó para dejar claro que lo de Rubén no le había dolido después de la isla. «No te has permitido pensar en él», le espetó la Naranjo. Pero cada palabra que decía de él denostaba más rencor. «Me ha dejado muy sola», confesó Fani emocionada. Lo que no se esperaba es que, además de tener que ver un vídeo (otro) que resumía su amor con el ahora indeseable en «La isla de las tentaciones», iba a tener que verle de nuevo. Cara a cara.

Intentó guardar la compostura. «Estoy muy enfadada», aseguró con mirada asesina. Pero la armadura le duró poco tiempo puesta. Rubén la caló pronto y jugó la baza del «siento que te conozco desde hace mucho tiempo». Fani picó y anoche volvió a picar. Pero la audiencia de «La isla de las tentaciones» no. El soltero supo que la madrileña era su pase a la final y lo aprovechó. Solo tenía que regalarle el oído y dejarse querer. Dicho y hecho. Le faltaba la excusa perfecta para volver solo a casa. «No me fío de tí»: encontrada. Lo que seguro que también previó el exfutbolista es que esta volvería a los brazos de Christofer al verse sola.

«Después de la isla me di un tiempo para analizar todo lo que acababa de suceder. Necesitaba un tiempo para mí, para aclararme. Fue cuando me di cuenta de que le echaba muchísimo de menos –a Christofer–. Empecé a llamarle, a escribirle. Le pedí perdón por todo lo que había hecho en la isla», relató ante la incrédula mirada de Mónica Narajo. «¿Y cuál fue su reacción?», le preguntó. «Al principio no me quería perdonar, pero al final sí», respondió. «¿Me estás diciendo que habéis vuelto?», volvió a preguntar la cantante.

Fue entonces cuando apareció Christofer. Por primera vez, apareció sonriente. «Sé lo muy arrepentida que estaba y que se dio cuenta de quién es realmente el amor de su vida. (...) Le seguía queriendo a pesar de todo», dijo tajante el chileno. Fani aprovechó la ocasión para intentar redimirse de sus pecados. «Sé que me he portado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón muchas veces, pero quiero volver a hacerlo delante de España. No quiero que vuelvas a sufrir. Te quiero», dijo ante las cámaras. Ahora, entendemos las fotos que se habían publicado de ellos. Lo que no comprendemos por qué ha vuelto con ella.