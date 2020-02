Actualizado 13/02/2020 a las 13:37

Dura apenas un minuto y 23 segundos, pero no son pocos los que desde que en la madrugada del miércoles se apagaron las hogueras en la Dominicana han dedicado sus ratos libres –y algunos minutillos en el «curro» también, no nos vamos a engañar– a escudriñar cada plano con los ojos como lupas. Nos referimos al vídeo de presentación –aka tráiler– del epílogo de «La isla de las tentaciones», un nuevo y prometedor artefacto incendiario con el que Mediaset echa más leña al fuego al reunir a las parejas participantes seis meses después de dejar la isla.

Se estira así el chicle tropical, y lo cierto es que audiencia estará encantada de saborear una vez el «sabor de amor», que cantaba Danza Invisible. La cita es hoy jueves, a las 22.40 horas, en Telecinco. «Tu olor me da hambre», entonaba Javier Ojea en aquel tema, como a Fani le daba hambre el olor de Rubén, qué tiempos aquellos. El «reality» con el que Mediaset ha reventado los audímetros se grabó entre mayo y junio de 2019 en la República Dominicana. Por tanto, si han pasado seis meses la acción nos sitúa en el pasado diciembre.

«Ahora llega el momento de las respuestas», promete Mónica Naranjo en el vídeo de marras. La cámara lenta aplicada a las imágenes, picaditas a una velocidad casi subliminal, nos revela que la mayoría de los participantes llegan solos al casoplón donde les cita la presentadora, excepción hecha de –sí, lo han adivinado, bingo– Adelina y Jose. «Hemos vivido una experiencia complicada», cuentan, pero lo dicen muy acurrucaditos. Recordemos que fueron los que más ondearon la bandera de la fidelidad en la isla y los únicos que se marcharon de ella con los lazos amorosos más atados que a su llegada.

Es cierto que Fiama y Álex no rompieron, pero ella acordó aplazar la anunciada boda, lo que sentó al muchacho como una piña colada hirviendo. «A mí no me parece normal que compartas cama con una persona teniendo pareja. Me parece una falta de respeto», analiza él con tono tranquilo en el avance. Pero si lanzas un reproche así seis meses después solo hay dos posibilidades: o bien eres un novio rencoroso o bien un ex novio rencoroso, y más parece esto segundo.

Turno para Susana y Gonzalo. Los seguidores han escudriñado tanto el vídeo que en las redes se ha leído que el andaluz no ha participado en este epílogo porque no aparece en el avance, pero lo cierto es que la web del programa habla de que los doce «abordan individualmente y por parejas en qué punto se encuentran en sus respectivas relaciones y si estas se han consolidado o por el contrario se han visto interrumpidas». Todo indica que la de Susana y Gonzalo sigue interrumpida. Tras el capítulo final del pasado martes, él publicó en su Instagram una foto en la que se le ve el día de autos llorando entre las antorchas «como si fuera un niño chico» que dirían en su tierra. «Sin duda el peor día de mi vida», sentencia el ex de Susana en el texto que acompañaba al post. «Estoy roto, no os voy a mentir, pero sabéis que volveré a sonreír», deja caer. En el avance, Naranjo pregunta a Susana si ha logrado rehacer su vida tras la isla, y ella replica con una mirada triste. Blanco y en botella…

Vemos también a Andrea, Óscar y Ismael dispuestos en formato triángulo, y confirmamos que la primera mantiene la costumbre de lanzar reproches a su ex: «Yo llevaba una vida que no era la que yo quería». Detalle detectivesco: Andrea tiene una mano sobre la pierna de Óscar. Por lo que poco se ve en el tan descuartizado avance, Fani será el eje central de este epílogo. «Se portó tan mal conmigo al final. Me dejó sola», se queja de Rubén, que entra un rato después guardando una prudencial distancia con ella. También se verá con Christofer, quien irrumpe en plano muy sonriente. Nada que ver con la carita que lució en su primera entrevista tras abandonar la isla.

Escuchamos a Estefanía decir: «Es que es muy fuerte, eh». ¿Qué es lo que es muy fuerte? ¿Sería acaso muy fuerte para la audiencia que Christofer le hubiese dado una nueva oportunidad a Fani? ¿Y si el cuento de Estefanía acabase bien? Las respuestas, hoy.