Actualizado 14/02/2020 a las 00:30

«La isla de las tentaciones» se presentó al espectador medio como la prueba que debían superar sus cinco parejas protagonistas para demostrar así que su amor era real. Lo que no sabían es que, si se le pudiera un estudio basada en las adaptaciones que le precedían, las posibilidades de éxito son bastante bajas. A los miembros de las parejas les confundieron la noche (como a Dinio), los solteros y el alcohol que le proporcionaba el equipo del programa. De las cinco, solo dos regresaron juntas a casa, y una de ellas con un «pero». Jose pudo pedirle matrimonio a Adelina delante de toda España, mientras que Álex tuvo que aceptar que su chica, Fiama, dijera que «la boda ya veremos».

Lo bueno (o malo) de que «La isla de las tentaciones» se grabara durante el pasado verano es que sabemos que cada historia tiene un final. Este jueves Telecinco ofrecía un reencuentro de sus protagonistas seis meses después. El espectador medio apuntó esta cita en sus calendarios para descubrir cómo había evolucionado la relación entre Fani y Christofer, quienes, según las revistas del corazón, siguen juntos. ¿O no? Lo cierto es que Fiama y Álex consiguieron quitarle el protagonismo (al menos de momento).

Como bien adelantó Instagram, Álex dejó de llorar por Fiama hace tiempo. Está muy ilusionado con su nueva novia, pero aún no le ha pedido matrimonio. Quizá está esperando a que se pase el huracán «tentación». Pero para huracán, Fiama. La canaria se presentó delante de Mónica Naranjo para reconocer que lo había intentado con Álex, pero que la cosa no había salido bien. Poco a poco, tras las acertadas preguntas de la cantante, se fue soltando y empezó a hablar de su expareja como si se tratase de su peor enemigo. ¿El problema? Cada uno tiene una versión muy distinta de lo sucedido.

Ella dice ser quien le pego la patada. Él, también. «Pretendía que fuera un encuentro normal y tranquilo», dijo a gritos Fiama a un Álex que intentaba huir de ese reencuentro. «Te he querido mucho», añadió. El extronista no quería volver a ver a la que fuera su chica. «No tengo nada más que decirle. No tengo por qué pasar por este», reconoció a cámara antes del encuentro. Pero, una vez más, la Naranjo actuó como un suero de la verdad y consiguió que se dijeran las cosas a la cara.

¡Así ha sido el tenso encuentro de Fiama y Álex! ¿A quién apoyas?



🔄 Álex

❤️ Fiamahttps://t.co/aRYuaXgbVm#LaIsla6mesesDespuéspic.twitter.com/GMPWDaEOyU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

El tono de Fiama se parecía más al de un tertuliano de «Sálvame» que a uno de «Las mañanas». «Esto es lo que pasa cuando no llevas razón. Intentas ganar a base de gritos», sentenció Álex. «Lo que no voy a soportar es que me mientas. Deja de contar todo al revés», respondió. Finalmente, salió la verdad a la luz. Fue Fiama la que dejó a Álex, pero porque este le pilló «tonteando con su exnovio por teléfono».

Parece que al que fuera el chico de Álex ya, con novia nueva, le importa poco a nada lo que haga su exprometida. Pero puede que ahora, tras este «La isla de las tentaciones: seis meses después» tampoco le preocupe a Fiama, quien, casualmente, se reencontró con Joy (ramos de flores incluido).