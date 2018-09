La nueva estrella de Operación Triunfo que saltó de las calles de Madrid a la Academia

Actualizado 18/09/2018 a las 10:22

Antes de Operación Triunfo, ya triunfaba en las redes. Y antes, un poco antes, enamoraba a la gente que paseaba por la Puerta del Sol y la Gran Vía. El cantante Damion Frost se hizo viral este verano después de que le descubriera un tuitero. «¿Quién es este chico de Madrid? Quiero hacerle famoso», rezaba el tuit, en el que se veía al joven interpretando un tema en la calle Preciados rodeado de viandantes. Se convirtió en un éxito viral y se empezó a tomar en serio sus posibilidades de triunfar. El esfuerzo ha tenido una meta exitosa: ya es uno de los 18 finalistas de Operación Triunfo 2018.

QUIEN ES ESTE CHICO DE MADRID? QUIERO HACERLE FAMOSO pic.twitter.com/YwcPyJulTe — pau🌹 (@adidaswlouis) 24 de junio de 2018

Este verano, Mónica Gail, reportera de de ABC Madrid, ya habló con Damion Frost. «Normalmente voy una vez entre semana y los sábados y domingos, sobre las seis de la tarde ahora en verano», le contó el nuevo concursante de Operación Triunfo. Así es como los lectores de ABC descubrieron que el artista era un tinerfeño de 22 años que se había trasladado a Madrid para estudiar. También, que era autodidacta y que nunca había recibido formación de canto. «Aprendí a tocar la guitarra solo, con ayuda de videos de YouTube. Empecé cantando con unos amigos para ganar dinero a los 16 o 17 años. Yo cogía la guitarra de uno de ellos y, después, conseguí mi propia guitarra», contaba Frost, de ascendencia inglesa e italiana y nacido en Alemania, aunque criado en España.

Desde que su vídeo en las calles madrileñas se hiciera viral, el intérprete se tomó en serio sus perfiles y comenzó a ganar seguidores. En su cuenta Instagram, donde cuelga videos de sus actuaciones, ya suma 11.600 seguidores, y eso que es privada.

Yo creo que es un ángel porque sino no me explico pic.twitter.com/IJ37reiLvy — Sara (@sminye_) 26 de junio de 2018

«Yo me di cuenta de que había un video mío en Twitter por una amiga que me lo enseñó. No sé ni qué pensar, no me lo esperaba. Con ese tweet me aumentaron los seguidores como en 500 personas», contaba sorprendido este verano en ABC. En pocos días, cuando empiece Operación Triunfo, su fama se multiplicará exponencialmente.

Así, pasará de las calles a la televisión. «En la calle, como te ve tanta gente, algunos se paran a escucharme y me ofrecen cantar en algunos bares, restaurantes... y te salen oportunidades», decía, inocente, sin saber el futuro que le espera por delante.

Sus primeros escenarios, recuerda Mónica Gail, fueron pequeñas salas de música. El primer concierto de Damion Frost tuvo lugar en octubre del año pasado en Alive Music Bar, junto al artista Dakil, quien también es poco conocido y en abril sacó su primer single: «Spend The Day». Además, su actuación más reciente fue el pasado 30 de junio en la zona de Chueca, en la sala Búho Real, acompañado por otra joven, Giorgia Macrelli.

Se atreve tanto con el español como con el inglés, y ha interpretado canciones de cantantes tan dispares como Ed Sheeran, Shawn Mendez, Drake, Camila Cabello o J. Balvin, pero aún no se ha atrevido a mostrar sus composiciones. «Me da vergüenza enseñar mis propias canciones. Cuando cantas covers da un poco igual cómo salga la canción, porque las hago a mi manera, pero cuando es una canción tuya, cuando la escribes tú, normalmente, es sobre recuerdos o sobre algo tuyo, es como cantar algo de tu vida. Todavía me da mucha vergüenza», confiesa. «Además, la gente, al no conocer tus canciones, no les prestaría atención, pero si tocas temas que la gente conoce, creas una conexión».