El «zasca» de Toñi Moreno a Telecinco: «Espero que no me quiten este programa»

La semana pasada las periodistas Toñi Moreno y Emma García intercambiaron al fin sus roles en Mediaset. La presentadora andaluza tomaba las riendas de «Mujeres y Hombres y viceversa», pilotado hasta el momento por García, que este fin de semana estuvo al frente de «Viva la vida» en Telecinco. Aunque las presentadoras han hablado poco sobre el cambio bomba de Mediaset y sus reacciones se han limitado a breves mensajes en sus redes sociales, este fin de semana Toñi Moreno sí se pronunció sobre su salida de «Viva la vida» y lo hizo en el programa que la periodista presenta en Canal Sur, «Gente maravillosa».

«Os digo una cosa, sin complejo ninguno: nunca he presentado un programa tan bonito comoe ste, y mira que he hecho programas bonitos», afirmaba Toñi Moreno. «En esta casa he hecho los programas más bonitos, pero ninguno como este, en el que se pone en valor lo bueno de la gente. Es un dulce que espero que no me quiten, por favor, porque llevo una racha...», dijo Moreno entre risas.

Lo que parece estar claro tras el intercambio de roles en Mediaset es el apoyo mutuo que Emma García y Toñi Moreno han demostrado tras ser apartada de sus respectivos formatos. La que fuera sucesora de María Teresa Campos en las tardes de Telecinco no dudó en animar a su compañera de Cuatro, consciente de que el cambio de rostros había sido fruto de estrategias empresariales y no había sido propiciado por motivos personales. «Esta foto me la mandaste tú, amiga Emma García, el día que la pusieron en los pasillos de Telecinco. Te alegraste tanto... porque era como darme la bienvenida oficial a esta gran familia de Mediaset. Y como familia que somos, nos apoyamos, nos cuidamos y nos queremos», escribió la andaluza.