Los mejores anuncios de la Super Bowl 2019

Actualizado 03/02/2019 a las 22:07

La Super Bowl es mucho más que la final de la liga de fútbol americano. Durante el partido entre los New England Patriots y Los Angeles Rams, podremos disfrutar de algunos de los mejores anuncios del año. Las grandes marcas aprovechan esta ocasión para promocionar sus productos a lo grande. De hecho, pagarán unos 5 millones de dólares por apenas 30 segundos de emisión en la cadena CBS. Porque la Super Bowl es el evento televisivo más visto del año. El año pasado reunió ante la pantalla, solo en Estados Unidos, a 103,4 millones de espectadores; y este año esperan, como poco, igualar los datos.

Para la ocasión, los anunciantes recurren a rostros conocidos o a historias emotivas para cautivar al espectador en apenas los escasos 30 segundos que dura el spot. No es tan fácil ser recordado en plena final de la NFL. Aunque parezca que no, en cada Super Bowl se acumulan más de 50 minutos de publicidad a lo largo de las cuatro horas que dura el evento. A continuación recopilamos algunos de los mejores anuncios:

Stella Artois

El anuncio más comentado antes de la Super Bowl ha sido sin duda el que nos ha permitido volver a ver a Carrie Bradshaw (sí, la protagonista de «Sexo en Nueva York») y a El Nota, el icónico personaje de Jeff Bridges en el «El gran Lebowski», de los Coen. Tanto los seguidores de la ficción de HBO como los de la película de los Coen pensaron que podría tratarse del anuncio de una secuela; sin embargo, lo ha conseguido revivir a estos dos icónicos personajes ha sido una cerveza, la Stella Artois.

Doritos

Si hablamos de resurrecciones tenemos que hablar del spot que ha preparado Doritos para la final de la NFL. El rapero Chance the Rapper, que hizo historia al ganar un Grammy por un disco en streaming, intenta superar una especie de casting para los Backstreet Boys, y lo hace a ritmo del hitazo «I Want It What Way».

Amazon

La plataforma ha querido contar en su campaña para la Super Bowl con Harrison Ford, Forest Whitaker, las protagonistas de la serie «Broad City» (Ilana Glazer y Abi Jacobson) y los astronautas gemelos retirados Mark y Scott Kelly, y hacerles vivir una versión cómica de «Black Mirror». El anuncio cuenta entre risas lo que le ocurre en las pruebas de un programa de alto secreto de Amazon que emplea a famosos para probar nuevas tecnologías.

Pringles

La marca de patatas usa también una asistente virtual parecida a Alexa como Amazon pero con otro objetivo. Esta vez Pringles se pregunta, haciendo referencia a la obra de Philip K. Dick: «¿sueñan los robots con patatas fritas?». Pero la máquina solo puede pedir el aperitivo. No comerlo ni probarlo así que aunque haga buen tiempo, por dentro estará siempre triste.

Bubly

El encargado de dar el toque humorístico al apartado publicitario de la Super Bowl ha sido el cantante canadiense Michael Bublé. El músico está convencido que la marca de agua con gas Bubly se ha equivocado al transcribir su nombre así que pacientemente va corrigiendo cada lata a mano con rotulador.

Pepsi

No podía faltar la marca de refrescos entre los principales anunciantes de la Super Bowl. Esta vez, han aprovechado la situación que más de uno hemos vivido cuando en un restaurante o en un bar pides una coca-cola y lo que tienen es Pepsi. «Tenemos Pepsi, ¿está bien?». Steve Carell, con la ayuda de la rapera Cardi B, es el encargado de convencerte de que es mejor elección. «Pepsi está mejor que bien».

Coca-cola

Si Pepsi está entre los spots de la Super Bowl, esta marca de refrescos. Este año ha decidido emitir su spot justo antes del himno, evitando la competencia de los anunciantes durante el partido. La promo contiene, con es habitual, un mensaje de diversidad –dejando claro que lo diferente también es hermoso– acompañado de dibujos animados originales mientras parafrasea a Gertrude Stein («Rosa es una rosa es una rosa») con «A Coke is a Coke is a Coke».

Bumble

En la Super Bowl también hay hueco para el empoderamiento femenino y llega con el debut de esta aplicación de citas, que destaca su mensaje con Serena Williams. La tenista estadounidense plantea en la posibilidad de un mundo encabezado por mujeres al igual que en la producción de su campaña de publicidad, realizada con un equipo exclusivamente femenino.

Olay

¿Qué me dirías si te digo que existen las cremas con poderes? Olay ha creado un spot para los amantes de las películas de terror. La actriz de «Scream 2» o «Sé lo que hicisteis el último verano» Sarah Michelle Gellar será la que tenga que enfrentarse a un asesino enmascarado que invade su casa.

M&Ms

Otro spot que nos va a hacer reír es el de M&Ms. En el veremos a Christina Applegate regresando a su coche tras salir del supermercado, pero algo le impide acceder al interior. Se trata solo de un breve adelanto, pero estamos seguros de que se tratará de otra gamberrada de alguno de sus simpáticos personajes, esos tiernos caramelos de colores rellenos de chocolate.