MasterChef Un cardiólogo altera el pulso de 'MasterChef' José, médico de 34 años, se incorpora al concurso tras superar el coronavirus y una exigente prueba de eliminación María, 'La Barbie de Tomelloso', se despide del programa criticando la actitud de tres compañeros

Se llama José, es cardiólogo y ha llegado para alterar el pulso de 'MasterChef'. La organización sorprendió anoche, en la sexta gala, al ofrecerle la oportunidad de acceder al concurso que le había quitado el coronavirus. Y la aprovechó. Es ya un aspirante de pleno derecho. Y no apunta a comparsa, pues mostró buena mano y gusto.

Todo ello ocurrió en la noche en la que se fue para casa María, la 'Barbie de Tomelloso', sexta expulsada de la edición, tras Jesús (Burgos, 68), José María (Badajoz, 18), Álex (Barcelona, 28), Vero (Cádiz, 35 años) y Alicia (Madrid, 43).

Por parejas, otra vez

Para abrir boca, los aspirantes tuvieron que cocinar en pareja. Ya lo hicieron –en general bastante mal– en el primer reto de la gala anterior. Entonces, los dúos los compuso Ofelia. En esta ocasión se encargaron de ello los tres chefs. Estos dijeron que el objetivo perseguido era confraternizar, pero todos sabemos a estas alturas del programa –van nueve ediciones– que lo que buscaban era todo lo contrario, o sea, que saltasen chispas. Hubo otra novedad respecto al lunes anterior: se cocinaba en pareja, pero no a la vez, sino por relevos.

Cada dúo tuvo que preparar cuatro tapas de diferentes países (Italia, China, Japón, México, Marruecos, España...) y acompañar cada bocado con un pan casero.

Vamos con las parejas. Formaron una de ellas Arnau (Barcelona, 32) y Jiaping (Shanghái, 35), a los que el jurado insiste –con notable pesadez– en convertir en los Alberto y Luna de esta edición. Pepe (Madrid, 37) se tuvo que entender con la dicharachera y mandona Meri (Barcelona, 24). Toni (Palma de Mallorca, 34) y Dani (Burgos, 41) quedaron emparejados. Amelicious (Barcelona, 23) y Fran (Cuenca, 29) formaron dúo: «Somos la pareja más potente», avanzó ella.

María y Ofelia en plena discusión - RTVE

El dúo 'maridado' a más mala leche fue el integrado por Ofelia (Santiago de Compostela, 29 años) y María (Tomelloso, 27). Como 'La Barbie de Tomelloso' bautizó la primera a la segunda hace algunos programas. La otra también tiene apodo, 'El terremoto gallego', endosado por el aspirante Toni. «Lo que voy a hacer es no entrar con ella en ninguna disputa. Lo tengo clarísimo», anunció María. Por supuesto, no lo cumplió. A los diez segundos ya estaban discutiendo. Desde una esquina, la de Tomelloso daba órdenes que tensionaron aún más a Ofelia, que acabo dando desesperada un primer relevo: «¡Madre mía, qué desastre!», asumió el mando la rubia. Durante el resto de la prueba no pararon de discutir: «¡Déjame en paz un poquito!» o «¡cállate ya!», grito a última hora la de Tomelloso, ya con la paciencia agotada. Aún así, la gallega se introdujo en los fogones sin que le hubiesen dado el relevo y se llevó un manotazo de María. Si en 'MasterChef' llega a haber VAR sería, sin duda, penalti y expulsión (ésta llegó después, porque la venganza es un plato que se sirve frío, también en 'MasterChef'). Fueron, en definitiva, como el perro y el gato.

El manotazo de María a Ofelia - RTVE

Anabel Alonso y Bibiana Fernández, de 'MasterChef Celebrity 2', trabajaron mano a mano con los aspirantes en este reto inicial.

Toni y Dani pasaron el corte con buena nota, y además se organizaron muy bien. «Es un muy mal trabajo», juzgó Jordi Cruz ante las flojas tapas presentadas por Pepe y Meri. Arnau y Jiaping llegaron al aprobado raspado, y gracias. Ofelia y María solo cocinaron una tapa decente, «un corderito»: según los jueces pagaron el mal rollo, «son platos tontos», lamentó Jordi Cruz. En el otro extremo, Fran y Amelicious: «Habéis fusionado y sumado», valoró el chef catalán, que elogió tres de los cuatro bocados de esta pareja. Fueron elegidos como ganadores, y ellos mismos tuvieron que decidir quién de los dos había sido el mejor: «Tira 'palante'», pidió él.

Exteriores en Barcelona

La prueba de exteriores llevó a los concursantes a Barcelona, para alegría de tres de los diez aspirantes que quedaban a esas alturas, los catalanes Amelicious, Arnau y Meri.

La excusa para visitar la Ciudad Condal fue que ha sido elegida Capital Mundial de la Alimentación Sostenible 2021. Es por ello que los participantes fueron invitados a elaborar un menú sostenible diseñado por Oriol Castro y Mateu Casañas, chefs con dos estrellas Michelin. No solo importaba el resultado final: «No podéis desperdiciar ni un gramo de producto. Desperdicio cero», advirtió Pepe Rodríguez.

Amelicious (capitana), Ofelia, Pepe, Toni y Jiaping formaron el equipo azul, que eligió cocinar el entrante (caballa marinada) y el segundo (espaldita de conejo con salmorejo). La gallega volvió a enervar a sus compañeros, salvo a Amelicious, que la eligió en primer lugar para sus filas y que la sabe llevar –parece la única dotada para ello– por el camino correcto. Es más, la tuvo como asistente principal, como Pepito Grillo culinario.

El conjunto rojo lo integraron Fran (capitán), Arnau, María, Dani y Meri, a los que correspondió elaborar el primero (huevo a la carbonara con setas y trufa) y el postre (naranja en tres texturas). Ese primer plato hubo que variarlo porque la de Tomelloso se equivocó al seguir la receta, aunque, orgullosa, se resistió a admitirlo. El caso es que lo que se acabó sirviendo fue una ensalada de setas, que estaba bien buena, según los que la degustaron. Los comensales fueron la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y 80 colaboradores del proyecto de Alimentación Sostenible liderado por Barcelona.

Los dos equipos, en la prueba de exteriores - RTVE

Como todo era sostenible, también se les controló la potencia. Tenían un tope de gasto eléctrico, pero el equipo rojo lo superó en un 30%, y el azul en un 50%. Fue lo máximo que se pudo reprochar a uno y otro conjunto. Porque los platos estaban buenos, los capitanes cumplieron su papel y los aspirantes se entregaron a la causa, excepto Pepe, al que Jordi Cruz le pidió un plus de ilusión y trabajo. Con el asunto tan igualado, lo que decidió fue el fallo de María, que acabó reconociendo un error en el pesaje de unos los ingredientes básicos. Fue por ello que triunfó el combinado azul. Sin embargo, Fran fue elegido el mejor de la prueba, aunque se trató de un premio moral, puesto que la distinción no lo libró de la prueba de eliminación.

Prueba de eliminación en dos fases

En el último reto de la noche, los aspirantes tuvieron que demostrar el dominio de diferentes técnicas. Fue una prueba en dos fases. En la primera parte se trataba de mostrar habilidades al gratinar, cocinar al vapor o bien con la cocción al vacío. Dispusieron de media hora para elaborar sus platos con los ingredientes que se encontraron bajo las campanas.

El mejor aspirante tenía como premio librarse del segundo cocinado. De esta posibilidad quedó privada Meri, puesto que los concursantes se tenían que elegir los unos a los otros y ella no fue nombrada por ninguno de los otros cuatro. Como consuelo, la barcelonesa pudo elegir la técnica a usar por cada aspirante. De este modo, perjudicó a Dani y María, a los que puso a cocinar al vapor, la técnica que peor dominan. No obstante, el vasco bordó su plato, a base de verduras. María no entendió la prueba, puesto que convirtió un zanco de pollo asado en el eje de su propuesta. Arnau tuvo que gratinar, y optó por una bechamel con lubina y huevo que quedó pastosa. Fran puso más voluntad que acierto. Así que el que subió a la galería fue el vasco.

La llegada de los sanitarios

Llegó entonces la sorpresa de la noche. Porque no solo los cuatro previstos (Meri, María, Arnau y Fran) participaron en la segunda parte del reto. Se unieron dos sanitarios no pudieron llegar a tomar parte en la prueba de selección definitiva debido a que uno estuvo en contacto con el virus y el otro dio positivo en covid-19. Hablamos de dos personas que estuvieron al pie del cañón durante la pandemia: el enfermero de Urgencias Nando (Valencia, 31 años) y el cardiólogo José Abellán (Murcia, 34 años). La organización decidió darles una nueva oportunidad ahora que la situación sanitaria ha mejorado, lo que mereció el aplauso generalizado de los que ya habitaban las cocinas.

Nando y José, antes de la prueba de eliminación - RTVE

Esta segunda parte del reto final consistía en hacer un plato libre utilizando otra técnica escogida por la invitada, Luna, finalista de 'MasterChef 8'. Desde el principio se vio que Nando estaba incómodo y que era firme candidato al adiós. 'Un mal día', tituló, de hecho, su propuesta, admitiendo su fracaso. Al otro 'incorporado', José, le tocó esferificar, que era la técnica que más temía; pero se vio tan sobrado que acabó aplicando una segunda técnica, la gasificación. El plato, con el salmón como base, le quedó espectacular. Asombró porque no era propio de un principiante. Ni por su sabor ni por su presentación: «Creo que nunca nos había pasado», elogió Samantha, pasmada ante un debut de tamaña magnitud. No hay duda de que este cardiólogo ha llegado para alterar el pulso del concurso. Y no solo por su físico, que encandiló a Ofelia y a Luna. «Has puesto el listón muy alto», le dijo Pepe, justo después de que los chefs le comunicasen que es concursante de pleno derecho. «No puede ser una de cada tres personas se esté muriendo por infarto, y que esto sea por una mala alimentación», argumentó el médico sobre sus aspiraciones culinarias.

Quedaba por saber quién era el aspirante expulsado entre los cuatro que ya estaban en los fogones desde el principio de la edición.

Meri brilló, y fue elegida la mejor del reto.

Fran volvió a tener más voluntad que acierto.

Arnau hizo un postre bonito pero sin sentido.

María fracasó al gelificar. «A lo mejor te vendría bien juntarse con las estudiosas del curso», le recomendó Pepe Rodríguez. Se refería a Ofelia, Amelicious y Meri, que han hecho pandillita. Estudian juntas. Cocinan juntas. Antes de esta prueba final, María había despreciado un poco al trío de estudiosas, recordando que este concurso solo tendrá un ganador.

Pues bien, ella no lo será. La expulsada fue justamente 'La Barbie de Tomelloso', que demostró un pésimo perder. Lo primero que dijo fue que sus compañeros Toni, Ofelia y Jiaping tenían menos interés que ella en esto de la cocina. Sus platos fueron pésimos. Sus declaraciones, aún peor. Así que la expulsión fue doblemente justa.