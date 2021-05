MasterChef 2021 Obligada a cocinar su animal favorito para continuar en 'MasterChef' Ofelia amenazó con abandonar la prueba de eliminación, pero se sobrepuso y acabó presentando un buen plato de carne de caballo

La quinta gala de 'MasterChef' fue la más llorosa de lo que va de edición. Lloró el sentimental Fran, dolido por el ridículo de su equipo en la prueba de exteriores. Lloró obviamente Alicia, pues ella fue la expulsada de la jornada. Pero las lágrimas más impactantes fueron las de Ofelia, que superó el obstáculo que su compañero (es un decir) Dani puso en su camino: cocinar la carne del animal que más quiere, el caballo.

Ofelia triunfa en pareja

El primer reto de la quinta gala consistió en cocinar platos sanos y apetecibles, y en hacerlo por parejas, que se encargó de repartir precisamente Ofelia (Santiago de Compostela, 29 años), bautizada como 'El terremoto gallego' por Toni (Palma de Mallorca, 34), con quien precisamente ella eligió formar dúo. Los platos, aunque diferentes, tenían que contar con un hilo conductor.

Los otros dúos fueron los integrados por Arnau (Barcelona, 32) y Jiaping (Shanghái, 35); Pepe (Madrid, 37) y Dani (Burgos, 41); María (Tomelloso, 27) y Alicia (Madrid, 43); y Amelicious (Barcelona, 23) y Meri (Barcelona, 24). Quedó sin emparejar Fran (Cuenca, 29), y se le colocó como pareja el ganador de la medalla de bronce de la anterior edición, el gallego Iván Mariñas, 'El Gallo'.

Supervisaron el cocinado Lixi Lineas y Andrés Morán, quienes –pese a la gran riqueza del idioma español– fueron presentados como «Head Chef y Healthy Pastry Chef» del alicantino Sha Wellness Clinic.

Meri presentó una crema de aguacate y brócoli de lo más extraña. Amelicious se la pegó con «una cremita con cuatro verduritas», juzgó Jordi Cruz. Además de por los chefs, los platos fueron catados por Raquel Sánchez Silva –ex concursante de 'MasterChef Celebrity 5'–, Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo, todos ellos de 'Maestros de la costura'.

El punto de cocción del arroz de Fran resultó «terrorífico» y estropeó el homenaje marisquero que el camarero quiso hacer a la tierra gallega de Iván, que bordó su plató, a base de quinoa y pescado.

María y Alicia hicieron dos propuestas parecidas. La segunda dio con el punto correcto de las «verduras», pero abusó de las semillas. El plato de 'La Barbie de Tomelloso' «estaba buenísimo» y tremendamente sabroso.

Las ensaladas aliñadas de Pepe y Dani quedaron sosas y con poca gracia.

Ofelia y Toni plasmaron ideas muy similares, sendos arroces de verduras con pescado, pero a la primera le quedó mucho peor que a la segunda. Fueron distinguidos como mejor pareja, con el balear a la cabeza.

Arnau y Jiaping fracasaron con unos caldos en los que mezclaron elementos que probablemente jamás se habían cocinado juntos. El de la china sabía, en concreto, a anís. Los chefs les endosaron sendos delantales negros.

Exteriores en Mijas

En la prueba de exteriores, los aspirantes viajaron a la localidad malagueña de Mijas, en la Costa del Sol. En el complejo Florida Mijas Beach tuvieron que elaborar un menú de cuatro platos basados en la carta del restaurante y diseñado por Henar y Antony, concursantes de la última edición de 'MasterChef Junior'.

Los críos lideraron los dos equipos de aspirantes, que usaron productos avalados por 'Sabor a Málaga' y que tuvieron que cocinar para 80 comensales.

El equipo azul, capitaneado por Henar, tenía un elemento más, pues una vez confeccionado (Amelicious, Dani, Pepe, María y Meri) se sumó a él Toni, que contaba con ese privilegio gracias a su triunfo en la anterior prueba. Se dividieron el entrante (ajoblanco de coco, con pulpo frito, sandía osmotizada al Pedro Ximénez y shot hierbabuena) y el segundo (chivo de Málaga relleno de salsa bearnesa y patatas suflé). Las patatas, que quedaron a cargo de Pepe, fueron lo peor de ambos platos. En claro contraste, Dani fue el mejor del equipo.

Antony lideró el equipo rojo, formado por Jiaping, Ofelia, Arnau, Fran y Alicia. Les tocó lidiar con el primero (arroz de marisco con carpaccio de gamba y emulsión de plancton) y el postre (un chocolate con fresas troceadas en cuya elaboración se empleó nitrógeno). La gallega fue, una vez más, el elemento discordante. Discutió con el capitán: «¡Céntrate! Haz lo que te digo», le tuvo que pedir el crío. Discutió con Fran: «Ofelia, la próxima vez que me digas algo, la tenemos». Se ganó la bronca con Jordi Cruz, pues no atendió sus consejos para elaborar la mahonesa de plancton. No fue la única desobediente de esta escuadra, pues Alicia puso por su cuenta unas gambas en el horno, para horror del chef catalán.

«Vais cada uno a vuestra bola», zanjó Jordi Cruz, y pidió a un valiente que se colocase al mando de los fogones, rol que asumió Fran, que a esas alturas tuvo el valor para comerse un evidente marrón, pues la derrota se veía venir. Y, claro, finalmente se produjo. «Hemos desaprendido, involucionado. Es algo que nunca había pasado en 'MasterChef'», juzgó el chef catalán. Además, sobraron decenas de gambas y se hicieron kilos de arroz de más. Es decir, se desaprovechó el producto que había que promocionar. «Un desastre profesional», admitió Fran al borde de las lágrimas. «Para mí es la oportunidad de mi vida y no quiero desaprovecharla», explicó después. Fue el único excusado por Jordi Cruz del fracaso del equipo azul, y el único al que se vio afectado por el fracaso.

Fran llora tras el fracaso en la prueba de exteriores - RTVE

Adiós a la más veterana

En la prueba de eliminación, el jurado preparó una selección de carnes de razas autóctonas, locales y sostenibles. La paletilla de cabrito lechal, el carrillón de cordero, la presa de cerdo, la aguja de caballo, el solomillo de añojo de ternera o los cuartos traseros de gallina fueron algunos de los cortes que tuvieron que manejar los aspirantes.

Tuvieron que acompañarlos con los alimentos que encontraron bajo la tradicional caja misteriosa: se trataba de los ingredientes y elaboraciones que desecharon en las dos primeras pruebas de la noche. El jurado propuso esta prueba para concienciar de la importancia de no desperdiciar nada, ya que España es el séptimo país de la Unión Europea que más alimentos tira a la basura.

Fue Dani, el mejor de la prueba de exteriores, el que eligió qué corte correspondía a cada uno de los aspirantes. Así fue el reparto: pechugas de gallina para Jiaping; morcillo de caballo para Ofelia; carré de cabrito para Arnau; pierna de cordero para Fran; y carrilleras de cerdo para Alicia.

En el caso de Ofelia, Dani fue a la yugular, como bien definió Jordi Cruz. «El caballo para mí es la terapia», explicó Ofelia, cuya hiperactividad fue tratada con mucha equitación. Lloró al comprobar que tenía que cocinar carne de equino. Se arrepintió de haber contado «intimidades» porque ahora sus compañeros –en realidad un compañero– utilizó ese conocimiento en su contra. «A mí el caballo me ha ayudado muchísimo y no me parece justo», se lamentó la gallega. «Es un respeto a algo que me ha aportado tanto en mi vida», insistió. «Es una lección de vida, hay que estar a las duras y a las maduras», se justificó Dani. «Tienes que pensar que es una carne más», restó miga Jordi, que acabó convenciendo a Ofelia para que no abandonase el barco.

Durante este último reto y decisivo reto, los aspirantes recibieron la visita de Juan José Ballesta, 'El Bola', concursante de 'MasterChef Celebrity 5'.

Fran guisó la pata de cordero: «Está un poco básico. La falta entidad», lamentaron los chefs. El carré de Arnau quedó rico, aunque apenas aprovechó los «desechos» de las dos pruebas anteriores. Jiaping optó por bañar en «salsa china mandarina» las pechugas de gallina, que le quedaron duras. La salsa se le quemó y mató el sabor de la carrillera de Alicia: «Es un guiso de carrillera quemada con un puré bastante chungo», lamentó Jordi Cruz.

«Ante la adversidad te creces», eligió Samantha a Ofelia, que triunfó con su 'Caballito ganador', como bautizó su plato. El objetivo de la gallega desde que llegó es que, más temprano que tarde, Jordi Cruz la declare «caballito ganador», o sea, máxima favorita. Va camino de ello: «Eres una potrilla», avaló el chef catalán. Fue elegida la mejor de la prueba. Subió a la galería y lo primero que hizo fue abrazar a Dani: «Me ha hecho daño, pero no pasa nada. Es un concurso», lo disculpó. Arnau siguió sus pasos junto al resto de los salvados.

Jiaping llora al despedir a Alicia (de espaldas) - RTVE

Abajo se quedaron Fran, Jiaping y Alicia. Y se fue la que todos esperaban que se fuese: la que quemó su carne. Se marchó con una sonrisa, tras abrazarse con sus mejores amigas, 'La Barbie de Tomelloso' y la china, que la despidió con un baño de lágrimas.