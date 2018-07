Un joven Alonso Caparrós levanta pasiones entre las comensales de «Ven a cenar conmigo»: «Estás el triple de cachondo»

Actualizado 19/07/2018 a las 11:54

«Ven a cenar conmigo» (Cuatro) le ha cogido el gusto a reunir a famosos en torno a una mesa para comer. Tras su versión «gourmet» –de emisión semanal con famosos–, esta semana ha estrenado su «edición veraniega» con la misma mecánica que la versión diaria, pero también VIP. Los primeros en sumarse a este formato han sido Alonso Caparrós –ahora en «Sálvame»–, la periodista Carmen Alcayde –ahora presentadora de «Aquí hay madroño» en Telemadrid–, Rafael Amargo, Mónica Hoyosy Oriana Marzoli.

Anoche miércoles fue el turno de Caparrós en recibir en su casa al resto de concursantes. Mientras el mítico presentador de «Furor» estaba preparando la cena, las comensales femeninas –Oriana, Mónica y Carmen– decidieron «fisgonear» en sus enseres personales. Fue entonces cuando encontraron fotografías de un joven Alonso. «¡Qué guapo era este hombre!» ha sido la primera reacción de Oriana, la colaboradora más polémica de «Supervivientes». «¡Qué pivón!» ha proseguido. «Era un icono sexual», ha añadido Alcayde, la que fuera presentadora de «Aquí hay tomate». Oriana ha sido muy directa: «Yo lo pillo así y me muero».

Ha sido durante esta conversación cuando Mónica Hoyos ha contado que con tan sólo 21 años, en un viaje a Dinamarca, Caparrós le «persiguió por una habitación». Alcayde, en su faceta como periodista, le ha preguntado entonces a la exazafata de «El precio justo»: «¿Te arrepietes de no haber caído en las redes de un tío que estaba tan bueno entonces?». «Pues, ¡hombre!, a lo mejor ahora sí», ha replicado Hoyos. Ya a solas con la cámara, Oriana se ha dejado llevar por la pasión: «Le llego a pillar yo con esa edad y no lo dejo tranquilo, yo no huyo como Mónica, yo me dejo».

Posteriormente durante la cena, la también extronista de «Mujeres y hombres y viceversa» no ha dudado en piropear a Caparrós: «Estabas muy bueno antes. Yo te veo con esta edad y soy la primera que me tiro encima tuyo». La venezolana incluso le ha recomendado que se deje la barba como cuando era joven: «estás el triple de cachondo».