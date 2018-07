La ridícula pataleta de Toñi Salazar en casa de Kiko Rivera

Actualizado 11/07/2018 a las 00:16

Este martes llegó a las pantallas de Cuatro la velada más esperada de la presente edición de «Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition», y es que para esta cuarta y última cena el anfitrión iba a ser Kiko Rivera. El hija de Isabel Pantoja abrió las puertas de su casa para recibir a todos sus invitados. El dj debía demostrar que es un chef con mucho ritmo y capaz de organizar una fiesta inolvidable para Toñi Salazar, Julio Iglesias Jr y Elena Tablada.

Kiko Rivera le mostró a las cámaras cómo vive y cómo cocina o, más bien, cómo no cocina. Los invitados acudieron a su casa esperando encontrarse con un menú elaborado, pero parece que el premio de 3.000 euros no es suficiente motivación para que el dj se ponga el delantal. Una vez finalizada la cena, los cuatro famosos tuvieron que puntuar el servicio prestado por Rivera y, tras sumar las puntuaciones, se conocería el nombre del ganador del reality. En la primera temporada de este programa se repartieron el premio Ana Obregón y Rappel, y en la segunda fueron Antonia Dell’Atte junto a Fortu.

El dj sorprendió con una figura más estilizada a la que nos tiene acostumbrados e hizo gala de su habitual buen humor. Él mismo reconoció que lo suyo no era la cocina, pero sí la fiesta, por lo que aunque la cena no será recordada por los invitados, sí que se acordarán de la gran fiesta que montó. El sevillano se guardaba un as en la manga para el final de la noche, pues Rivera convirtió su casa en una discoteca y puso a bailar a todos sus invitados. «Para mi la cocina es muy importante, aunque no suela usarla mucho», comentó el músico.

Rivera puso especial empeño en ser un anfitrión amable y educado, continuamente atento de sus invitados, mostrándose detallista y queriendo hacerles pasar un rato agradable. Sin embargo, no tuvo demasiado en cuenta que Iglesias Jr es vegetariano, y cuando se sentó a tomar el aperitivo se dio cuenta de que apenas podía comer nada. En ese momento, los otros tres concursantes empezaron a presionar al hijo de Julio Iglesias para que probase el jamón, pero él se mantuvo firme en sus principios. «Si tú pruebas el jamón y yo gano el concurso comparto contigo el premio», le propuso el anfitrión.

A Iglesias no le gustó mucho verse cuestionado, pero pronto Rivera cambió de tema y le dio un regalo al hijo del cantante: una foto en blanco y negro en la que aparecían Julio Iglesias y el padre de Kiko Rivera. Iglesias hijo se emocionó con el detalle de Kiko y le agradeció que le hubiese regalado una foto tan especial.

Poco después Toñi Salazar, que ya desde que entró por la puerta se veía que traía un humor de perros, empezó a reprocharle a sus compañeros su «hipocresía, pues aquí todos estamos por el dinero, ¿o no?». Eso no fue más que el comienzo, porque luego la tomó con Elena Tablada, a quien le dijo que realmente no le había gustado lo que había comido en su casa. A Elena no le importó demasiado que se lo dijese, y se dedicó a lanzarle pullas a la cantante, que terminó por estallar de una forma bastante infantil.

«Yo he llenado todos los teatros del mundo, he tenido discos de platino, he hecho conciertos multitudinarios, ¡y punto!», dijo la Salazar muy cabreada, «a mi no me la cuela nadie y nadie se ríe de mi». Siguió un rato más con su pataleta, enumerando sus logros y pretendiendo ponerse por encima de los demás. Sus compañeros no hicieron nada por tranquilizarla, simplemente la miraban desde su silla sin dar crédito a lo que estaban viendo.

Al terminar la cena, y tras puntuar al dj sevillano, se procedió a leer la clasificación. En último lugar quedó Toñi Salazar, la tercera fue Elena Tablada, la medalla de plata fue para Kiko Rivera y el que se llevó los 3.000 euros para casa fue Julio Iglesias Jr.