El ataque de Rafael Amargo a Jorge Javier Vázquez

Actualizado 18/07/2018 a las 12:30

La pasada noche daba comienzo una nueva edición de «Ven a cenar conmigo», pero esta vez en un formato que se suponía más veraniego. Los anfitriones que nos acompañarán en Cuatro durante las próximas semanas son Carmen Alcayde, Mónica Hoyos, Alonso Caparrós, Oriana Marzoli y Rafael Amargo. El último era, además, el anfitrión durante la primera de las cenas, y dio la que fue el gran golpe sobre la mesa de la noche.

Durante una de las conversaciones en la mesa, Rafael estaba hablando con Mónica Hoyos sobre los diferentes talents en los que ha participado al otro lado del charco, y concretamente por «El gran show», que se emite en Perú. «Me han llamado para ir y quiero que tú, como has estado, me cuentes» preguntaba el coreógrafo a Mónica, que le respondía que «creo que "El gran show" sería para ti perfecto», añadiendo que «serías un coach excelente».

Ante esto, la conversación se abrió, y fue Carmen Alcayde la que quiso preguntar también por si ella podría también intentar suerte como coach al otro lado del charlo, a lo que Mónica le contestó sin dudarlo con un enorme «no», aunque posteriormente se rieron. «El programa del que habla Mónica es de talentos del baile y del cante», le explicaba Rafael Amargo a Alcayde, a lo que ella apelaba «¿Me estás diciendo que alguien que no baila y no canta no puede juzgar talentos?».

Poco a poco, la conversación se fue encendiendo, hasta el punto en el que Carmen Alcayde prendió la mecha al afirmar que «he visto aquí talent shows y la gente que está juzgando ni canta ni baila». Entonces, Rafael Amargo espetó su ataque contra el presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez: «¿Que Jorge Javier Vázquezcritica bien? Que se vaya y estudie en una escuela, que para juzgar baile y cante como primero hay que saber bailar y cantar», dijo.

Posteriormente, cuando estaba a solas, Amargo continuó explicando su postura. «Debe saber lo que critica como profesional de lo que está hablando, pero un presentador de televisión puede hablar de si le gusta o no, pero no de si sabe». Pero Jorge Javier no fue el único que recibió de la dosis de profesionalidad del bailarín. De todos, la única que se salvaba de la quema era Edurne. Sin embargo, sobre Risto Mejide y Eva Hache dijo «¿Qué saben esos de baile? Cero».

Sin embargo, hubo un detalle que se le escapó a Rafael Amargo, y es que Jorge Javier Vázquez sí que sabe, por lo menos, de cante. El presentador ha dicho en muchísimas ocasiones que lleva muchos años dando clases de canto, pero además, está realizando su segunda obra teatral, en la que canta y baila. De hecho, el presentador llega esta misma semana al Teatro Tívoli, en Barcelona, y estará recorriendo hasta final de año las ciudades de Valencia, Valladolid, Murcia, Granada y Palma de Mallorca, después de haber estado seis meses en Madrid.