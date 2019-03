El impactante cambio físico de Arturo Requejo, el concursante más polémico de GH

Actualizado 22/03/2019 a las 11:17

Arturo Requejo fue, sin lugar a dudas, uno de los concursantes más polémicos de «Gran Hermano» cuando el programa de Telecinco todavía destinaba esfuerzos a la versión de anónimos. Su romance con Indhira, de su misma edición (GH 11), fue uno de los platos fuertes de aquella temporada en la que Requejo llegó a recibir varias broncas de Mercedes Milá por su actitud hacia la joven. «Cuando me miras se te pone cara de que me odias», llegó a decir la presentadora catalana al joven.

Tras su paso por el concurso, Arturo siguió teniendo esporádicas intervenciones en diversos programas de Telecinco hasta que un día, de repente, optó por alejarse de los focos. Desde entonces, poco se sabe de Requejo más que es la pareja de la cantante Merche, con quien tiene una hija. Quien siga al exconcursante en Instagram, no obstante, se percatará de que Arturo ya no el que era. El joven ha cambiado radicalmente su aspecto y, de un tiempo a esta parte, está completamente volcado en llevar una vida saludable no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Su nombre en Instagram, de hecho, es toda una de intenciones: Arturoecolife.

En una imagen compartida recientemente en su perfil, el propio Arturo Requejo ha querido mostrar cómo el tiempo pasa para todos. Su imagen hoy es radicalmente distinta a la que presentaba hace diez años y con la que todos le recordamos:

Desde hace tiempo Arturo es todo un influencer que, incluso, ofrece descuentos en determinados productos, como el famoso té Kombucha. Aunque el exparticipante de «GH» no es muy dado a compartir detalles de su vida privada, en los últimos tiempo sí hemos podido verle junto a su hijo, que es ya todo un adolescente: