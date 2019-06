Actualizado 24/06/2019 a las 22:23

El futbolista cántabro Sergio Canales fue el primer invitado de la semana en «El hormiguero», el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. En el formato televisivo, el mediapunta de 28 años repasó su trayectoria, que en los últimos tiempos le ha abierto las puertas de la selección española.

Actualmente en las filas del Real Betis (donde comparte vestuario con Joaquín Sánchez, que ha pasado más veces por «El hormiguero»), Canales debutó en Primera División con 17 años. Lo hizo en las filas del Racing de Santander, el club de su ciudad. De allí pasó al Real Madrid, donde no tuvo éxito. Tras ello, fichó por el Valencia y después, por la Real Sociedad, aunque ha sido en el Betis donde ha encontrado su mejor versión. Algo que ha conseguido después de recuperarse de sus múltiples lesiones de gravedad.

«Somos muy fan de "El hormiguero". En casa lo vemos un montón», reconoció Canales nada más llegar al programa de Motos, al que arribó después de sus vacaciones en California y Miami. «También se necesita desconectar la cabeza después de la temporada», afirmó.

Una campaña, en palabras de Canales, que ha sido muy positiva «a nivel personal». «Estoy muy contento. Particularmente, me ha ido muy bien. Tengo muchas ganas de empezar la siguiente», rubricó el invitado de este lunes en «El hormiguero».

La importancia de los goles

A continuación, Motos quiso saber qué siente un futbolista después de anotar un gol. «Depende de si marcas en casa o fuera. Si lo haces en casa, miras a la grada y está todo el mundo de pie, celebrando y aplaudiéndote. Piensas... soy el rey ahora mismo. Pero la sensación te dura tres segundos. Es muy difícil meter un gol», explicó el futbolista, que aseguró que ha podido ver repetido «quince o veinte veces» el gol «más bonito» de todos los que ha hecho. «Depende como haya sido. Si ha sido bueno, te quedas toda la semana viéndolo», le confesó a Motos.

Tras ello, el presentador preguntó a Canales por su estreno con la selección española, en la que debutó el pasado 23 de marzo ante Noruega. «Cuando escuchas el himno, se te pone la piel de glalina. Es de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y lo voy a dar todo por seguir disfrutando de esto. Después de toda la historia que hay detrás, cuando tuve la llamada... fue como un gran momento de shock», afirmó el mediapunta.

En ese momento, Motos quiso saber cómo le había llegado a Canales «la llamada». «La forma en que me enteré fue curiosa. Yo no sabía nada. Estábamos entrenando normal... y de repente se paró el entrenamiento y vinieron todos mis compañeros a felicitarme. Comenzaron a lanzarme para arriba. Fue muy bonito», confesó ante el presentador de «El hormiguero».

Después de que el futbolista asegurase que Joaquín y Marc Bartra son sus dos compañeros «más presumidos», Canales pasó a hablar acerca de sus múltiples lesiones de rodilla. «Llevas un historial de lesiones que... te has roto los dos cruzados de tus rodillas. Cualquiera de esas lesiones hubiera hecho retirarse a cualquiera, pero tú sigues jugando al más alto nivel. El trayecto por el desierto imagino que ha sido duro...», enunció Motos.

En ese instante, Canales rememoró su calvario. «Son momentos que hoy recuerdo como buenos, porque ahora estoy mejor que antes de tenerlas. Me ha hecho aprneder, valorar y darme cuenta de todo lo que tengo y lo que es importante en la vida», afirmó el mediapunta, que fue más allá. «Me perdí la luna de miel con mi mujer, pero fue una decisión que tuve que tomar. Estaba en una situación de la lesión que no veía nada bien, con la recuperación, así que tuve que tomar la decisión de quedarme aquí, porque no iba a disfrutarla. Y mi mujer se fue con su madre... así que mira, ni tan mal», afirmó el entrevistado, que se llevó la ovación del público de «El hormiguero».