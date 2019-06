Actualizado 13/06/2019 a las 22:25

No ganó su edición de «Operación Triunfo», pero la joven cantante Aitana Ocaña se ha convertido en la concursante más exitosa de «OT 2017». El pasado 7 de junio lanzó su nuevo disco, «Spoiler», que acudió este jueves a presentar a «El hormiguero».

La vocalista, que cumplirá 20 años el día 27 de este mes, visitó el espacio de Pablo Motos para hablar acerca de su último trabajo y de cómo le está afectando la fama mediática que ha alcanzado en los últimos años. «Te veo enchufadísima», reconoció el presentador a su entrevistada. Aitana, por su parte, no cabía en su gozo por su presencia en «El hormiguero». «Soy muy fan de este programa, ¡tanto que estoy súper nerviosa! ¡No sé ni lo que digo!», afirmó, con su habitual sonrisa.

A continuación, Motos preguntó a la joven por el título de su nuevo trabajo: «Spoiler». «¿Es porque te han fastidiado alguna serie?», le preguntó el conductor. «Bueno, me han fastidiado muchas. Por ejemplo, yo no veo "Juego de tronos", pero sé que a la gente les jodía bastante los "spoilers" cada lunes», enfatizó, al explicar el título del disco y su vínculo con la exitosa serie de HBO. «Aunque también tiene que ver con otra cosa. La primera parte se llamó "Tráiler", y el tour es "Play Tour". Un spoiler es algo que no puedes desvelar porque estás mostrando algo de ti y por eso lo hemos llamado así», recalcó la entrevistada en «El hormiguero».

Su primer sencillo, «Nada sale mal», se está convirtiendo en un auténtico éxito. «Nada sale mal porque tú no estuviste en Eurovisión...», le dijo Motos, entre risas, antes de pedir a Aitana que le explicase la esencia de la canción. «Bueno, puede tener muchas visiones. Por un lado es como una lección de positividad, de que todo va a ir bien... pero por otro es como: "si tienes quedar un paso en una relación, atrévete, espabila"», sentenció la joven.

Su nueva vida

A continuación, Aitana pasó a hablar acerca de su «nueva vida» en Madrid. «Me encanta. Yo soy de Barcelona y le tengo un cariño especial, pero Madrid me está acogiendo increíble. Soy más independiente, pero un poco desastre en casa», recalcó. Entonces, Motos le preguntó por sus dotes culinarias. «Soy muy de marcarrones. Aunque a veces me hago ensaladas de garbanzos», aseveró la vocalista en «El hormiguero».

Ante su respuesta, el presentador lo tuvo claro. «Has hecho más videoclips que comida...», dijo. «Me sale mejor la tortilla de francesa. El cocido y la lasaña no sé cómo se hacen, pero me sale muy bien un plato: pechuga de pollo rebozada, con nata, ajo, perejil, aceite y champiñones. Está riquísimo, aunque no voy a ponerme a explicar la receta».

Instantes después, Motos quiso saber si la joven se había «adaptado» a la «fama». «No sé qué es adaptarte a la fama», respondió Aitana. «Pues... que veas una noticia tuya y no la leas, por ejemplo», aclaró el presentador de «El hormiguero». «Bueno, solo me cabreo si veo si lo que se cuenta es falso, aunque no suele pasar. Pero muchas veces leo titulares y me da curiosidad por pinchar. Entonces, creo que no me he adaptado a la fama», sentenció la joven cantante.