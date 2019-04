Actualizado 12/04/2019 a las 10:04

Este jueves, «GH DÚO» celebró su final en Telecinco y lo hizo con Kiko Rivera y María Jesús Ruiz como candidatos a ganar el «reality» que presenta Jordi González. Uno de los dos, así las cosas, terminaría la noche con 100.000 euros más en su cuenta corriente.

La velada arrancó con la visita a la casa de Guadalix de la Sierra de Juani Garzón e Isabel Pantoja, las madres de ambos concursantes, para darles ánimo de cara a la gran final. Pero mientras que a la primera el programa apenas le permitió estar unos pocos minutos en la residencia, con Pantoja fue mucho más flexible. La cantante, alejada de la pequeña pantalla desde hace varios años, tuvo tiempo incluso de confesarle a su hijo su fichaje por la próxima edición de «Supervivientes».

Una concesión, la de «GH DÚO» hacia Kiko en ese sentido, que no pasó desapercibida entre la audiencia del «reality». No han sido pocas las ocasiones en las que los televidentes han denunciado trato de favor hacia Rivera por parte del concurso. También «tongo», como en aquella ocasión en la que Raquel Lozano fue expulsada por delante de él a pesar de que la joven era la favorita en todas las encuestas.

A las mencionadas denuncias se ha sumado un rostro de lo más cercano a la familia de Rivera: Sylvia Pantoja. La cantante y actriz, prima del concursante de «GH DÚO», no ha dudado en cargar contra el programa por las concesiones hacia su primo, con el que no tiene una buena relación. «Deseo que mañana gane María Jesús, por justicia. De lo contrario sería el tongo más grande y descarado. No trampas. ¡No somos tontos!», ha escrito en su Twitter personal.

Un discurso en el que Pantoja se ha prodigado después de ver la gran cantidad de adeptos de Rivera en plató en la final del programa, muy superior a la de seguidores de María Jesús. «¿No pueden moderar al plató? Es flipante. Qué poca ecuanimidad y qué poca educación. ¿Hasta el último minuto aguantando el pitorreo? No me creo el descaro tan grande», publicó la cantante, que atacó directamente a la primera cadena de Mediaset. «Qué manera de bajarse los calzones. ¡Y que manera de destruir a la mejor concursante que es María Jesús!».

Sus palabras, no obstante, no quedaron ahí. «Venga Telecinco, sigamos echándole mierda a María Jesús para manipular a la audiencia. ¿Solo vais a sacar lo peor de ella? Demagogia barata es lo que hacéis porque os interesa. Se os ve descarado el plumero. No todo vale por la pasta», continuó Sylvia Pantoja, poco antes de que se conociera el nombre del ganador de «GH DÚO».

