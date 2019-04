Actualizado 12/04/2019 a las 02:02

Llegaba María Jesús Ruiz a la primera final de «Gran Hermano DÚO» en su historia como la gran «víctima» de la edición. Repudiada por el resto de compañeros de convivencia –igual que Miriam Saavedra en «GH VIP»–, la exmodelo jienense luchó contra todo y todos durante su estancia en la residencia de Guadalix de la Sierra y finalmente tuvo recompensa. La que fuera Miss España en 2004, que nunca se dio por vencida, alzó el premio final de «GH DÚO» y terminó la noche con 100.000 euros más en su cuenta corriente.

Arrancaba la velada con María Jesús y Kiko como los finalistas del programa, tras la expulsión el miércoles de Alejandro Albalá y Juanmi Martínez. El formato premiaba a ambos con una grata sorpresa: la presencia de sus dos madres en plató. Así, tanto Juani Garzón como Isabel Pantoja hicieron acto de presencia en Guadalix, si bien la estancia de la segunda, que concursará próximamente en «Supervivientes», se prolongó más que la de Juani.

La relación entre ambos finalistas, tan tormentosa durante casi todo el «reality», parecía haber mejorado en las últimas fechas. «Hemos pasado una noche muy larga, aunque la convivencia ha sido muy agradable», reconocía Rivera ante su madre durante su visita a la residencia. Pero era un espejismo. En cuanto ambos entraron en plató, el presentador Jordi González comenzó a dar paso a vídeos de momentos vividos en el programa, muchos de los cuales mostraban encontronazos entre ambos. Entonces, la actitud del «disc-jockey» cambió repentinamente.

La actitud de Jordi González

«Pensaba que era intensa, ahora creo que es mentirosa y exagerada. ¡Eres una mentirosa y una falsa!», atacó a la exmodelo, que se defendió como pudo. «Te deseo lo mejor, pero cada una de las cosas que he dicho en esos momentos yo las sentía. No quiere decir que lo piense ahora. Soy una persona que siempre intenta dar lo mejor de sí misma, entonces me da coraje cuando la gente que puede no lo hace», respondió María Jesús, en alusión a Rivera. «Pues aquí estoy, contigo sentado», respondió el «disc-jockey», desafiante.

En ese instante, comenzó un linchamiento contra la exmodelo que no frenó hasta el final de la gala. Desde el propio presentador, que tomó partido en favor de Rivera, como casi todos los tertulianos y el público en plató se ensañaron sin descanso con María Jesús, con el hijo de Isabel Pantoja como maestro de ceremonias. «No me importa lo que me digas, porque no te quiero. Tienes un afán de protagonismo enorme», espetó Rivera, que se fue viniendo arriba por momentos. «No digas más tonterías, porque yo por suerte o por desgracia, soy conocido de cuna. Y tú, buscada», espetó el sevillano, con desprecio.

Carolina Sobe, Antonio Tejado, Ylenia Padilla e Irene Rosales, entre otros, atacaban incesantemente a la exMiss España. En plató, solo Raquel Lozano y Candela Acevedo trataban de defenderla. «Conmigo se ha portado estupendamente. Yo no he sentido nada malo por su parte», espetaba la primera. «No creo que haya sido mala para nada», remarcaba Candela, abucheadas ambas por el respetable de «GH DÚO». Entretanto, en redes sociales, Sylvia Pantoja, prima de Rivera, denunció el trato de favor hacia el «disc-jockey» por parte del programa. «Se os ve el plumero. Qué espectáculo más vergonzoso y con más poca clase. No todo vale por la pasta».

María Jesús, Juani y Raquel Lozano contra todos

En un momento determinado, la propia Juani explotó. «Luego hablaremos tú y yo, en casa, cuando nadie nos moleste», dijo a su hija. En pleno apogeo del show, González hurgó. «¿De qué vais a hablar?». «Son cosas privadas, queda entre nosotras», contestó la madre de María Jesús. Entonces, el presentador se vino arriba. «Eso significa que me lo contarías por dinero. Me juego contigo una cena», espetó. Un comentario que terminó de hacer estallar a la mujer. «Me siento ofendida por lo que me acabas de decir. Jordi González me ha ofendido». El presentador, sin embargo, se lo tomaba a risa. «Bueno, ¿pero te juegas la cena o no?».

La propia Juani, instantes después, denunció la actitud del programa en favor de Rivera. «¿Dónde está el vídeo del “plato volador” –un instante en el que Rivera se enfadó en la casa y lanzó a los pies de Ylenia un plato que estalló–, o en el que Kiko cantaba a mi hija “calientapollas”, o la mandaba “a chuparla”?», preguntó la madre, censurada de nuevo por González. «Los vídeos esos existen y se han emitido», dijo secamente. La situación era tan surrealista que Julio Ruz, expareja de María Jesús, se marchó de plató repentinamente.

Con el programa dando sus últimos coletazos, González invitó a María Jesús y Rivera a contar lo que pensaban el uno del otro. «Lo veo como un gran jugador, pero sigo manteniendo que es una buena persona», espetó la primera sobre el hijo de Pantoja. «Es una gran actriz. No digo que sea mala persona, pero buena actriz claro que es», dijo Rivera.

Tras ello, el presentador emplazó al resto de los dieciseis concursantes a que dijesen el nombre del aspirante que más merecía la victoria. Solo Raquel, Yoli y Yurena apostaron por María Jesús. Juanmi y Candela pensaban que ambos lo merecían por igual, mientras que los demás votaban por Kiko. La expectación era máxima, y fue entonces cuando González, entre gritos de apoyo a Rivera, anunció el nombre de María Jesús como la ganadora de la primera edición de «GH DÚO». «Muchísimas gracias. Agradezco de todo corazón todo vuestro apoyo. Os deberé esto durante toda mi vida», le decía María Jesús, emocionada, a la audiencia del «reality». No era para menos.