Actualizado 09/04/2019 a las 03:59

Hace tres meses, María Jesús Ruiz accedía a la casa de «Gran Hermano DÚO» junto a los otros quince concursantes del «reality» más mediático de Telecinco. Lo hacía después de un paso de lo más errático por la última edición de «Supervivientes», del que se marchó como octava expulsada del concurso.

A su llegada a «GH DÚO», así pues, había varios concursantes que se presuponían por delante de la exmodelo en las quinielas. El trono parecía que estaría entre Ylenia Padilla, Kiko Rivera y Sofía Suescun, con permiso de Irene Rosales, mujer de Rivera y que caló muy fuerte entre la audiencia las primeras semanas. Como también lo hizo Julio Ruz, expareja de María Jesús y que se posicionó en cabeza para ganar el «reality» en los primeros tiempos de convivencia.

De hecho, en las batallas (que las hubo) entre Julio y María Jesús, el empresario parecía salir siempre victorioso. Como aquel día en que la exMiss España, que en el pasado denunció ser víctima de malos tratos, le echó en cara que no la hubiera «enamorado tanto» como hicieron otros en el pasado. Pero Julio supo salir al paso. «Prefiero no haberte querido tanto como lo han hecho otros, porque por eso no te he hecho lo que te han hecho otros. Dos exparejas tuyas están denunciadas. Y si para quererte tanto tenía que hacer eso que te han hecho otros, me alegro de no haberlo hecho y de no estar en la lista», manifestó, en un alegato que fue muy aplaudido por la audiencia del programa.

Pero después, todo cambió. Julio, que incluso fue acusado por su expareja de haber «hecho un amarre» con el pelo y el flujo de la exmodelo para que «estuviese con él», fue demasiado lejos en una discusión con María Jesús. A consecuencia de ello, el programa decidió expulsarle de manera disciplinaria y fue ahí, irónicamente, donde comenzó la imparable ascensión de la andaluza entre la audiencia de «Gran Hermano DÚO».

Similitudes con Miriam Saavedra

Su paso por el programa recuerda mucho al de Miriam Saavedra en «GH VIP». Más allá de que ambas desfilasen por «Supervivientes» sin pena ni gloria, las dos han sabido meterse a los telespectadores en el bolsillo gracias a su actitud y entereza. Tanto la una como la otra, además, han levantado mucha controversias en la casa de Guadalix de la Sierra, pero, con gran parte de los concursantes en su contra, encontraron apoyo en dos de ellos. En el caso de Miriam, en El Koala (también finalista) y Verdeliss. María Jesús, por su parte, tiene a Juanmi (que se ha metido en la final) y a Raquel Lozano, expulsada hace algunas semanas. Las dos, más allá de ello, también fueron blanco de las críticas de dos concursantes repudiados por gran parte de la audiencia y acusados de «machismo» en redes sociales. En el caso de Miriam, este no fue otro que el polémico Suso Álvarez. La jienense, por su parte, se ha enfrentado (y ganado) a Antonio Tejado, colaborador de «Sálvame».

Como hace algunos meses sucediese con la modelo y actriz peruana, María Jesús se ha tenido que someter al veredicto de la audiencia en casi todas las galas. Hasta en siete ocasiones ha sido nominada por sus compañeros, salvándose de la expulsión por la audiencia en todas ellas. En ese tiempo, se ha deshecho de Candela Acevedo, Sofía Suescun (en dos ocasiones), Yoli Sáez, Ylenia Padilla, Carolina Sobe y su amiga Raquel Lozano. Hace solo unos días, dejó fuera de la final a Irene Rosales, con la que se había enfrentado en Guadalix unos días atrás pero a la que ha terminado derrotando.

Con gran parte de la audiencia de su parte, la que fuera Miss España en el año 2004 encara la semana decisiva de «GH DÚO» como la gran favorita al triunfo final de la edición. Ella misma, gracias a su paso por el programa, ha conseguido revertir su imagen entre los adeptos del «reality» hasta postularse como la principal candidata al trono de «Gran Hermano DÚO». Y a sus 100.000 euros de premio, que no hay que olvidarlos.