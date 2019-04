Actualizado 04/04/2019 a las 20:57

Nueva polémica en «Gran Hermano DÚO». El «reality» que presenta Jordi González en Telecinco, víctima de duras críticas tras el cuestionable juicio que sus integrantes le hicieron a María Jesús Ruiz en la gala de «GH DÚO: Límite 48 Horas» del miércoles, se enfrenta ahora a una nueva controversia tras las duras críticas de Yoli Sáez, exconcursante del programa.

La novia del cantante Fortu Sánchez –vocalista de «Obús»– fue la sexta expulsada del formato, después de Fede Rebecchi, Yurena, Candela Acevedo, Julio Ruz y el propio Fortu. En la gala en la que Yoli abandonó la casa, se marchó superada en votos por Ylenia Padilla, con la que tuvo varios enfrentamientos en el tiempo que estuvo en «GH DÚO».

Desde que terminó su estancia en el programa, la mujer casi no ha vuelto a aparecer por el universo Telecinco. Ni en las galas de «GH DÚO», ni en los debates, ni siquiera en «Sálvame». La primera cadena de Mediaset parece haber olvidado a Yoli tras su paso por el «reality». Hasta el punto, que la vallisoletana fue la única exconcursante del programa que no participó como testigo en los polémicos «juicios» de la gala de este miércoles.

Una decisión, la del canal de no contar con ella, que no ha sentado nada bien a la pareja de Fortu. «Me he enterado que suben a la casa todos los concursantes de “GH DÚO” menos yo. Me gustaría saber el porqué. ¿Acaso no he sido concursante al igual que ellos? Que no me hayan llamado para ninguna gala... empiezo a pensar que tampoco me llamaran a la final», publicó Yoli en su Twitter.

Pero las palabras de la exconcursante de «Gran Hermano DÚO» no quedaron ahí. «Esto sí es discriminación y marginación. Un agravio comparativo y falta de respeto y consideración. No hacia mí, sino a la audiencia que me sigue. Yo también soy un ser humano y tengo sentimientos», se explayó la vallisoletana, respaldada por gran parte del programa. «Como siempre hay gente que lo ve, les importa un carajo. Menudo “chou” del malo, porque de concurso tiene 0. Yo ya hice apagón desde que saliste, no hay quien se trague esas galas infumables del “Día de la marmota”», escribió una usuaria en la citada red social, en un comentario que fue compartido por la propia Yoli. «No entiendo ese desprecio hacia ti», publicó un «tuitero» más.

Me he enterado ke suben a la casa todos los concursantes de GHDUO menos yo😳.Me gustarìa saber el porke?Acaso no he sido concursante al igual ke ellos?Ke no me hayan llamado para ninguna gala? Empiezo a pensar ke tampoco me llamaran a la final. — Yoli GHDuo (@Yoli_GHDuo) 3 de abril de 2019

Esto si es discriminacion y marginacion,un agravio comparativo y falta de respeto y consideracion, no hacia mì, sino a la audiencia ke me sigue, yo tambien soy un ser humano y tengo sentimientos. — Yoli GHDuo (@Yoli_GHDuo) 3 de abril de 2019

Cómo siempre hay gente que lo ve, les importa un carajo. Menudo chou del malo, porque de concurso tiene 0. Yo ya hice apagón desde que saliste, no hay quien se trague esas galas infumables del día de la marmota...😪😪 — Zoraida Sáez (@SaezZoraida) 3 de abril de 2019