Actualizado 04/04/2019 a las 00:41

Este miércoles, llegó a la noche de Telecinco «GH DÚO: Límite 24 Horas», el programa especial que presenta Jordi González en la primera cadena de Mediaset la noche de antes de cada gala de «Gran Hermano DÚO». En él, los cinco finalistas del «reality» se enfrentaron a un «juicio», cada uno de ellos por una causa por la que han sido «acusados» en el programa.

Así, María Jesús Ruiz tuvo que hacer frente a acusaciones por «hacerse la víctima» durante el concurso; Juanmi Martínez por «ser un mueble»; Alejandro Albalá por «no tener personalidad»; Irene Rosales por ser una persona «tibia»; y Kiko Rivera por «utilizar su vida privada en su propio beneficio». Cada uno de los juicios contaría con varios testigos y al final de los mismos, la audiencia, con sus votos, sería la que dirimiría si los concursantes son «culpables» o «inocentes» de los cargos.

Con Emilia Zaballos, la jueza del programa «De buena ley», que Telecinco emitió hace algunos años, como maestra de ceremonias, el primero de los juicios en celebrarse fue el de María Jesús Ruiz. En primera instancia, el programa emitió varios vídeos de la exmodelo jienense, en las que se la veía enfrentándose con sus compañeros y llorando a lágrima viva. «Después de ver esto, ¿todavía puede seguir diciendo que no se hace la víctima?», preguntó Zaballos a la que fuese Miss España en 2004. «Lo único que he hecho ha sido defenderme», contestó María Jesús.

El papel de los testigos

Tras ello, la jueza llamó al primer testigo, Antonio Tejado, archienemigo de la exmodelo en «GH DÚO». «No me creo que esta haya sido la primera edición de este programa en la que hayan entrado 15 personas malas y una buena. Dudo que entre 16 concursantes la cosa sea así. Se ha enfrentado con todos menos con Juanmi, que es su único apoyo», espetó Tejado. Más crítica fue la segunda testigo, Ylenia Padilla. «Es una persona fingida y retorcida, capaz de sacar lo peor de cada persona. Llantos sin lágrimas, situaciones forzadas en las que intenta ser la víctima... Estás familiarizada con las denuncias falsas. Eres lo peor. Sacas lo peor de la gente, incluso del padre de tus hijas. Teniendo una hija que esto lo puede ver. Es una vergüenza», cargó la exconcursante de «Gandía Shore».

Ante ambos testimonios, María Jesús siguió intentando defenderse. «¿Qué culpa tengo de que se hayan metido conmigo, insultado y dicho barbaridades? Soy humana, una persona con sentimientos. Cuando se me critica o me dicen cosas horribles que no me merezco y son mentiras, me afectan. Lloro con ríos de sangre, que me habéis hecho llorar. Lo digo y lo hago», espetó, antes de responder directamente a Tejado e Ylenia. «Me has dicho que te doy asco, me has vomitado en la cara y me has insultado», le dijo al primero. «¿Sabes lo que es sucio? Intentar hundir a una persona como has hecho tú. Eso es sucio», respondió a Ylenia.

El linchamiento contra la andaluza no terminó ahí. Acto seguido, Zaballos llamó a declarar a Kiko Rivera. «¿Considera que María Jesús se ha automarginado?», le preguntó. «Por supuesto que sí. Todas las personas de esta casa han tenido más que palabras con ella. Aquí jamás se ha marginado a una persona. Eso es algo muy grave y pasa de castaño a oscuro que alguien pueda decir que la gente de aquí margina a una persona», respondió el hijo de Isabel Pantoja. «Mejor contesto con hechos. Semana tras semana, me han puesto vídeos de todos criticándome por las espaldas», se defendió María Jesús, antes de ser reprendida por el juez. «Puede hablar, pero no gritar».

A continuación, la jueza hizo aparecer en escena a dos testigos más: Sofía Suescun y Carolina Sobe, que también cargaron con dureza contra María Jesús. «Ha contado la historia como le ha convenido, dejándonos a nosotros de malvados», afirmó Sofía. «Nunca la hemos hecho el vacío. No entendíamos muchas veces los vídeos que nos ponían de ella criticándonos. No tiene sentido», contestó Sobe.

Apoyos a la exmodelo

En el juicio, no obstante, también tuvieron lugar declaraciones en favor de la jienense. Raquel Lozano, uno de sus mayores apoyos en la casa, fue la siguiente en subirse al atril. «María Jesús no necesita hacerse la víctima para llevarse el concurso a su terreno, como ha conseguido», argumentó, entre los abucheos del plató de «GH DÚO». A su defensa se sumó Candela Acevedo. «María Jesús es una gran persona. A Antonio Tejado le conozco desde hace mucho tiempo y no se conforma con tener un enemigo. También les tiene que hundir», reiteró.

Después llegó el turno de dos «testigos de última hora» desde plató: Juani Garzón, madre de María Jesús, y Mila Ximénez, colaboradora de «Gran Hermano DÚO». La exMiss España se emocionó al ver a su madre, aunque Zaballos la reprendió. «No estamos aquí para hacer ningún numerito». Como no podía ser de otro modo, Juani defendió a su hija. «Los testigos acaban de mentir delante de usted. Han ido a saco a por ella». A sus palabras se sumó Mila, aunque también lanzó algún recado a la exmodelo. «Ha sido una gran concursante, pero ha utilizado un poco la tragedia para ganar puntos en ese concurso. Lo peor ha sido con Tejado, que le ha acusado de cosas que no han sido reales. Pero creo que sus confesionarios y su histrionismo, sus lágrimas incluso, han sido oro puro en televisión».

Antes del veredicto del público, María Jesús quiso hacer un alegato final. «Quiero agradecer a la audiencia, que me ha hecho creer un poquito más en mí y pensar que puedo ser la ganadora de “GH DÚO”», espetó, antes de que la jueza dejase la causa «vista para sentencia». En ese instante, María Jesús acudió corriendo a la zona en la que se encontraban los testigos para abrazar a Raquel y Candela... pero recibió un nuevo toque de atención. En esta ocasión, del Súper del programa. «Estamos en un juicio. No estamos en un carnaval».

El veredicto, en duda

En redes sociales, miles de televidentes siguieron el juicio con expectación. En Twitter, gran parte de la audiencia cargó contra el programa por su «falta de coherencia» al juzgar a la exmodelo. «Seguid machacándola, que más ganadora la hacéis... ¡es vomitivo todo esto!», escribió una usuaria. «El juicio despiadado a María Jesús. La primera, por sorpresa, sin tiempo para preparar nada como los otros... veremos si los otros juicios son iguales...», señaló una más. «Cómo se nota la campaña contra María Jesús. Se os nota el plumero», enfatizó otro.

A pesar del apoyo masivo que parecía tener en redes, el veredicto de González contra María Jesús fue claro: culpable. La exmodelo asistió atónita a la resolución. «La verdad que no me lo esperaba». Como no pudo ser de otro modo, las acusaciones de «tongo» contra el programa no se hicieron esperar.

Me parece asqueroso que obliguen al público a abuchear a alguien...se llame Maria Jesús o Pepita.

Cada vez se superan más...🤮 #GHDÚO3A#GHDÚOLímite12 — Ⓜ️óni *👩🏻‍⚖* 🍋💛 (@Mnica32959412) 3 de abril de 2019

#GHDÚOLímite12

Como se nota la campaña contra María Jesús eh se os nota el plumero — Manu lopez (@manurubiillo) 3 de abril de 2019

Seguid machacandola, que más ganadora la haceis...es vomitivo todo esto! #GHDÚOLímite12 — Maria Naranjo (@inmablesa) 3 de abril de 2019

El Juicio despiadado a Maria Jesús, la primera, por sorpresa,sin tiempo para preparar nada como los otros... Veremos si los otros Juicios son Iguales... #GHDÚOLímite12 — Carmen (@Carmen_Ohara) 3 de abril de 2019

#GHDÚOLímite12

gh:

"MJ se margina"

"MJ se hace la víctima"



also gh:

llevar a cuatro personas para que critiquen a MJ



4 contra 1

esq de verdad donde esta la puta coherencia en este gh — 💙 (@luiiisxcepeda) 3 de abril de 2019

Espero que la jueza sea igual de borde con Kiko rivera #GHDÚOLímite12 — Tin Tin (@TinTin69947015) 3 de abril de 2019

ME ESTA DANDO UNA RABIA lo que estan haciendo con MJ #GHDÚOLímite12 — Daanniihr (@daanniihr) 3 de abril de 2019

#GHDÚOLímite12



Resumen del programa: Atacar a Maria Jesus

Por lo tanto: Maria jesus ganadora — Eurovisionaustralia🔴 (@Reallyniggaesc) 3 de abril de 2019

#GHDÚOLímite12 Mira, aquí no hay tongo, cosa que en este programa si. MJ GANADORA! Y los reventados a su casa jeje. pic.twitter.com/K3CYcalHto — ColaboradorDesdeCasa (@ghduoylenia) 3 de abril de 2019