Actualizado 25/01/2019 a las 00:51

Telecinco emitió este la cuarta gala de «Gran Hermano Dúo», un spin off del popular reality de Telecinco en el que los concursantes entran a la casa por parejas. En la gala de esta semana tuvo lugar la segunda expulsión de la temporada y una nueva ronda de nominaciones, que en esta ocasión será cara a cara. Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, recordó al comienzo de la gala quienes eran los concursantes que se jugaban la permanencia en la casa: Kiko Rivera, Antonio Tejado y Yurena.

Antes de conectar con la casa, el presentador contó que Irene Rosales, la pareja de Kiko Rivera, había tenido que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra por motivos médicos, pero que pronto estaría de vuelta. «Estoy nervioso», reconoció Rivera, que a la ausencia de su pareja tenía que sumar la angustia de poder resultar expulado.

Como no podía ser de otro modo, «Gran Hermano Dúo» empezó pasando lista a las peleas y odios que existen en la casa. Los primeros en ponerse verdes ante las cámaras fueron Antonio y Candela, que entraron al reality como pareja y apenas tardaron una semana en separarse. Sus discusiones ante las cámaras están siendo constantes y muy crudas. Apenas llevábamos un cuarto de hora cuando empezaron a gritarse durante casi media hora. «Es tal el nivel de toxicidad en esta relación que no te das cuenta de que estás todo el día dándome», le recriminó Antonio. Ella le recriminó «tener muy poco tacto» y él perdió los papeles: «Lo que quieres es el ancho del embudo y no me parece justo lo que me has dicho en la gala, porque desde la primera dijiste que no soy tu pareja...No he sido capaz de disfrutar este concurso porque a ti te molesta todo».

Tuvo que entrar Jorge Javier a poner orden y a recordarles algo en lo que no habían caído: «Vuestra situación está empezando a hartar a vuestros compañeros». Y es que la tensión constante y los gritos a todas horas han cansado al resto de concursantes, que no soportan estar siempre pendientes de sus ruidosas discusiones. «Este espacio es para todos y tenemos que compartirlo», intentó mediar Kiko Rivera.

Precisamente el hijo de la Pantoja fue el primer concursante en salvarse de la expulsión al ser el nominado menos votado. Una vez desvelado el nombre del salvado, Jorge Javier le dio vía libre a la pareja más conflictiva de Guadalix. María Jesús y Julio Ruz llevaron la agresividad a un nivel incluso más alto que el de sus predecesores. «Eres un hijo de puta», llegó a decirle ella. Luego Julio se lanzó al ataque, y le dijo que ya conocía «tus lágrimas, porque empiezas la discusión y las utilizas para dar pena».

Ruz prosiguió con su ofensiva y fue todavía más allá, haciendo referencias a la antigua pareja de María Jesús: «Es una verguenza que persona diga lo que tú dices sobre un maltratador...Es una verguenza cuando en España mueren muchas mujeres por ese motivo». Jorge Javier frenó a Ruz en ese momento: «Te pido que no utilices ese argumento porque no es el momento de hablar de eso en un programa de televisión. Ese es un tema en el que estamos todos muy sensibilizados y aquí no hay discusión».

En medio de los dos está Carolina Sobe, ligue de Julio Ruz durante los meses anteriores a su ingreso en Guadalix. «No estoy a gusto con estas discusiones constantes, estamos siempre con la misma mierda. Llevo mucho tiempo queriendo venir a un reality y ahora no lo estoy disfrutando por esto», se quejó la concursante. También Sofía Suescun intervino para defender a Julio Ruz: «Eres una mentirosa María Jesús. Siempre mientes y no podemos consentir que lo dejes mal».

Pasadas las doce de la noche llegó el momento de conocer el nombre del expulsado. Jorge Javier Vázquez anunció que la audiencia había decidido echar de la casa a Yulena, que se puso a llorar nada más oír su nombre. «Estoy deshecha. No sé qué es lo que no ha gustado a la audiencia de mi concurso estas semanas. Me esperaba más apoyo», se lamentó la ya exconcursante.