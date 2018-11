Actualizado 19/11/2018 a las 23:22

Nadie duda acerca de la mala relación que existe entre Miriam Saavedra y Aurah Ruiz en «Gran Hermano VIP». La enemistad entre ambas es una de las líneas rojas presentes en la convivencia entre los aspirantes del «reality» de Telecinco, y así volvió a quedar claro este lunes en «GH VIP: Última Hora», la primera de las emisiones semanales que la primera cadena de Mediaset dedica a su concurso estrella.

Presentado por Lara Álvarez, el programa emitió una tremenda bronca entre Aurah y Miriam, en la que la canaria se despachó a su gusto con la expareja de Carlos Lozano. Sus insultos tomaron tal cariz que incluso Suso Álvarez, pareja de Aurah en «GH VIP», le dio un toque de atención. «Yo me he visto como tú estás ahora... ¡y he pasado una vergüenza que te cagas!» le dijo, para tratar de calmarla.

Todo llegó a raíz de que, en una discusión entre ambas, Miriam llamase «malcriada» a Aurah. Un insulto que terminó por hacer estallar a la exaspirante de «Mujeres y hombres y viceversa», que se extralimitó con Miriam. «¡Búscate la vida destrozando familias! ¡Machanga, poca cosa, mierda! ¡Yo no me voy de aquí sin decirte todo lo que pienso de ti! ¡Eres una mierda! ¡Guarra! ¡Poca cosa! ¡Bájate al barro!», le chilló, tomando una actitud de lo más agresiva contra la joven. Tanto, que en el Canal 24 Horas de «GH VIP» cortaron la emisión. «¡Qué rico! Me he quedado tan a gusto... ¿Se va a reír de mí? ¡Por los cojones!», agregó después, ante Suso.

Tal y como se vio en «GH VIP: Última Hora», Aurah no se arrepintió de sus palabras. «Estoy hasta los cojones. Llevo dos meses callándome, pero ya no puedo más», aclaró en el Confesionario. «Gran Hermano VIP», todo sea dicho, no emitió la bronca al completo, sino que censuró la parte más dura de la discusión. Y es que tal y como aseguraron Tony Spina y Asraf en el Canal 24 Horas, Aurah se lanzó contra Miriam con una actitud «agresiva» y rozando el contacto físico.

Que puñeteros manipula vídeos sois 😤 habeis cortado el video en el momento justo en que Aurah se acerca de más a Miriam y Miriam tiene que decirle 10-12 veces la palabra "alejate" Este GH cada día da más asco 🤮 #GHVIPÚltimaHora13#SomosLaAudiencia19N — Liss (@opinionistaGH) 19 de noviembre de 2018

Hasta Tony comentó que Aurah se había acercado demasiado a Miriam en el jardín. Su comportamiento la define. #GHVIPÚltimaHora13 — David Cano 😼 #GHVIP19N (@DVDCano) 19 de noviembre de 2018

Han cortado del vídeo de la discusión la parte justo cuando Aurah se acercaba a Miriam, que vimos en el 24h como Asraf contaba después en el baño que se había acercado demasiado de manera agresiva. #GHVIPÚltimaHora13 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) 19 de noviembre de 2018

El momento que Aurah se encara a Miriam y la insulta debe estar en el mismo cajón que los comentarios de Aurah en la fiesta del viernes diciendo que Miriam iba necesitada de polla. Algunas rellenan 10 programas al mínimo comentario y otras tienen carta blanca. #GHVipUltimaHora13 — Controle a su marido, señora. (@KarenPageGH) 19 de noviembre de 2018

Horas más tarde, Miriam habló con Asraf y El Koala acerca de su encontronazo con Aurahf. «Aurah lleva dos meses callada... y cuando sale nominada hace esto. Menos mal que me he alejado de ella. Gentuza...», dijo Asraf. No hay que olvidar que Aurah, El Koala y Miriam son los tres nominados de la semana en «GH VIP».