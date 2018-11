Actualizado 14/11/2018 a las 01:08

Este martes, llegó a las noches de Telecinco «GH VIP: Límite 48 horas», la segunda de las cuatro noches de la semana que Mediaset le dedica a uno de sus programas franquicia. Como cada martes, el presentador Jorge Javier Vázquez charló en el programa con los concursantes de «Gran Hermano VIP» para tomar el pulso de la casa a 48 de una nueva expulsión.

Una vez más, el plato fuerte de la noche vendría marcado por la ronda de «contra alegatos», que esta vez los harían Ángel, Darek y Verdeliss, los tres últimos expulsados de «GH VIP», hicieron sus propios «contra alegatos» desde plató. Al final de la noche, uno de los tres nominados podría salvarse y afrontar tranquilo el resto de la semana. Los tres concursantes que salieron nominados el pasado jueves fueron el Koala, Makoke y Tony Spina, que pudieron ver los porcentajes ciegos de votaciones desde el salón de Guadalix. Al comienzo de la gala, arrojaban unas cifras de 37,1%, 59,1% y 3,8%. Pasadas las doce de la noche, JJ anunció que el nominado menos votado, y por lo tanto el que se salvaba de la ser expulsado esta semana, era Tony Spina.

Este proceso de votaciones levantó las suspicacias de la audiencia, que no acababa de creerse que el Koala hubiese obtenido más votos que Tony. El cantante malagueño siempre se salvó cuando fue nominado, y da la casualidad de que en esta ocasión no ha pasado lo mismo. Las redes sociales se llenaron de mensajes cuestionando la transparencia de las votaciones de «GH VIP».

INCREIBLE LO DE ESTA NOCHE! Lo peor que he visto en toda la historia de gran hermano! Es de una manipulacion y de un tongazo increible! Con un 4% salvado toni cuando koala se ha estado salvando siempre con % muy bajo! FALSOS #GHVIPLímite9 — JOSEPQ (@Jose3bc) 13 de noviembre de 2018

Tony salvado por delante del Koala y yo voy y me lo creo, y hoy el público del programa está toda contra Miriam? qué casualidad! #ghviplímite9 — sonia (@sonia81803942) 13 de noviembre de 2018

Para amenizar más la noche, «GH VIP» ahondó en el acercamiento amoroso que está habiendo entre Makoke y Tony Spina. Por otro lado, Miriam protagonizó un nuevo episodio de sus bochornosas discusiones. Esta semana le tocó el turno otra vez a Mónica Hoyos, a quien machacó con su habitual retórica de verdulera gritona. «No tienes carrera profesional, solamente novios de los que vas hablando por los platós», le increpó Mónica, mientras Miriam no frenaba su caudal de insultos: «Mentirosa, falsa, mala persona...».

Desde plató, JJ retomó la polémica que agitó la casa esta semana. Hace unos días, durante una fiesta, Miriam aseguró que Carlos Lozano, su expareja, había estado saliendo con Makoke cuando estaba con ella y también estando él con Mónica Hoyos. Esto soliviantó los ánimos en la casa y generó un fuerte revuelo, principalmente porque Makoke se sentía ultrajada por esa «información» sin fundamento.

La labor de JJ anoche era lograr saber qué había de cierto en las palabras de Miriam, y fue quedando claro poco a poco que todo era falsa. La peruana se sintió acorralada al ver que se le podían pruebas que no podía aportar. «Pero no pasa nada, hacemos borrón y cuenta nueva y está», intentó escabullirse la concursante. «Lo que no puedes hacer», le contestó el presentador, «es lanzar esa bomba sobre Makoke y luego decir que "borrón y cuenta nueva"...¿De dónde has sacado esa información?». «Es que no tengo palabras para explicarme en estos momentos», replicó ella.

Durante las intervenciones de Miriam se oyeron de fondo fuertes abucheos, algo raro ya que la peruana es la favorita del público. En ese momento, usuarios de redes sociales empezaron a denunciar la manipulación del programa: «Estoy de público en el límite GHVIP y están poniendo abucheos enlatados», «Están poniendo abucheos enlatados cada vez que habla Miriam y también cuando habla Koala», «He buscado “abucheos” en Youtube y estos son iguales a los de plató»...

Estoy de público en el límite GHVIP y están poniendo abucheos enlatados, el regidor nos está mandando callar a los de Miriam que somos mayoría. A los 3 o 4 que abuchean les están poniendo abucheos grabados. Manipulando. #GHVIPLímite9 — Retales en la Pared (@RetalesMisc) 13 de noviembre de 2018

Por favor que el programa está intentando manipular a la audiencia con abucheos sacados de YouTube. Es lo más ridiculo que he visto en muchísimo tiempo. pic.twitter.com/uVu9kNbAWK#GHVIPLimite9 — Jota (@jotawy) 13 de noviembre de 2018

La discusión siguió un buen rato, con tiras y aflojas entre ella, el presentador, Makoke y Miriam. «Eso lo haces porque eres malvada», la acusó Makoke, principal afectada por el rumor. «No quiero llegar a más con este asunto. Pero puedo decir que eso me lo ha contado el propio Carlos Lozano», dijo Miriam pese a que Carlos lo negó esta semana en «Sábado Deluxe».

También Tony y Asraf se enfrentaron estos últimos días. El marroquí cree que Tony se ha pasado todo este tiempo reprimido y que ahora que ve peligrar su continuidad se quita su careta. «Yo desconfiaba de él desde el comienzo, pero solo ahora se ha mostrado tal y como es», aseguró Asraf. Tony, por su parte, también dijo que su compañero le daba mala espina: «Al principio lo dejé pasar, porque era muy niño...Pero nada de eso. Tiene maldad y sabe muy bien lo que hace».

Al margen de las individualidades, los aspirantes de «GH VIP» tuvieron que enfrentarse a una prueba de pista americana. Si todos conseguían superar la prueba en menos de diez minutos en total, podrían librarse del turno de noche. Los concursantes salieron airosos de la prueba, y cuando el Koala tocó la campana del final todavía les sobraba un minuto.