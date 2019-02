Kiko Rivera pierde los papeles discutiendo con Ylenia: «¡Por ahí no, provocadora!»

Actualizado 11/02/2019 a las 00:49

Este domingo se emitió en Telecinco una nueva edición del debate de «Gran Hermano Dúo». El programa prometía mucho, pues estaría en plató Sofía Suescun, la última expulsada de Guadalix de la Sierra. La navarra ha sido la cuarta en abandonar la casa, lo cual supone un auténtico fracaso tras haber ganado «Gran Hermano» y «Supervivientes». El debate lo presenta Jordi González, que nada más comenzar el programa anunció que era el cumpleaños de Nagore Robles, y todo el público le cantó el cumpleaños feliz a la tertuliana.

El presentador comenzó el repaso a los últimos acontecimientos en la casa presentando unas imágenes de los apasionados besos de María Jesús y Antonio Tejado. La primera entró al programa junto a su exmarido Julio Ruz, que la semana pasada fue expulsado de la casa por acosar a la modelo. Tejado, por su parte, llegó a «GH DUO» emparejado con Candela Acevedo, que abandonó Guadalix hace unas semanas. Candela contó en plató que «si Antonio llora por mi cuando yo me voy y al día siguiente está con otra en la casa... Pues, no me parece bien». El tono de Julio Ruz fue distinto, y simplemente aseguró que la relación entre Antonio y María Jesús era «un juego», pero reconoció que ee beso «le dolía». Carolina Sobe, siempre sabia, advirtió a los tortolitos: «¡Ay dios mío! La que os espera con Candela fuera».

El segundo tema de la noche fue la áspera y violenta discusión que protagonizaron Ylenia y Kiko Rivera. El motivo que desencadenó la pelea fue la comida, pero acabó derivando en un duro enfrentamiento verbal. «Kiko está contenido porque sabe que si nos peleamos puedo soltarle verdades que no le vienen bien», se jactó Ylenia. Pero la realidad no le dio la razón, porque Rivera acabó rompiendo un plato contra el suelo para advertir a su compañera: «Por ahí no. ¡Provocadora! ¿Quién se cree que es esta niña?».

Esto es expulsión disciplinaria por comportamiento violento en cualquier Gran Hermano pero como es Kiko Rivera se le perdona. #GHDUODBT5pic.twitter.com/98We9ptsLY — Jota (@jotawy) 10 de febrero de 2019

Ylenia no se arrugó y protestó porque a Kiko no se le puede decir nada «por ser hijo de Isabel Pantoja». Acusó a Rivera de «comérselo y tirar la comida, que es una falta de respeto. Se hace una bandeja de carne cada día, es de locos. Incoherencias Rivera». No se quedó ahí y criticó la estrategia de su compañero en el concurso: «Yo también tengo muchos problemas lo que pasa es que yo no los cuento para dar pena». Cuando las cosas se calmaron un rato después, Kiko se disculpó por su reacción porque no había sido «de lo más correcto». Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, dijo estar muy afectada por el suceso: «No tengo la necesidad de tener que convivir con una persona que echa en cara eso».

Para seguir echando leña al fuego en «GH DUO» pusieron a cenar juntos a Fortu y a Antonio Tejado, que no se tragan desde que entraron en Guadalix. Apenas probaron bocado porque nada más sentarse empezaron a insultarse, a hacer reproches, a gritarse...«Eres un profesional de mentir y de engañar», acusó Fortu. Tejado perdió los papeles por completo, como es habitual en él, y se puso a chillar como un descosido.

Luego Jordi González le dio un poco más de cancha al sempiterno culebrón entre Sofía Suecun y Alejandro Albalá. La expulsada aprovechó para dejar caer una buena pulla sobre su expareja: «He salido y he tenido cuatro días para recapacitar. Me he dado cuenta de que Alejandro Albalá en los directos se unía al machaque contra mi y no ha sido capaz de defenderme». Aprovechando que era la protagonista también cargó contra Antonio Tejado, asegurando que «lo intentó conmigo, lo intentó con Ylenia y ahora con María Jesús. Es un cochino». Y es que Suescun ya no estñe en Guadalix está dispuesto a seguir dando guerra desde su poltrona en el plató de Telecinco.