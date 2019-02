El San Valentín más conflictivo de «GH DUO»

Actualizado 15/02/2019 a las 01:00

Este jueves se emitió en Telecinco la séptima gala de «Gran Hermano Dúo», el reality que está arrasando y que el pasado jueves anotó un 27.8%, el récord de la edición. En dicha gala Sofía Suescun, ganadora de «GH VIP» y «Supervivientes», fue la cuarta expulsada del programa con el 61,1% de los votos tras perder su pulso contra María Jesús Ruiz.

En esa misma gala fueron nominados Alejandro, Yoli y Fortu. No obstante Antonio Tejado y Juan Miguel, que habían ganado el poder del intercambio, decidieron salvar a Alejandro y nominar a Raquel. Esta última se salvó en el «GH Dúo: Límite 48 horas» del martes, por lo que eran Yoli y Fortu, pareja que entró junto a la casa, los dos candidatos a abandonar Guadalix.

Con motivo del día de San Valentín Telecinco decidió volver a unir a varias parejas del programa para que riesen o llorasen ante las cámaras. Sobre todo para que discutiesen y diesen contenidos con sus líos amorosos. La única excepción fueron Ylenia y Fede, que tuvieron un encuentro cordial. Fue el encuentro más pacífico de los tres. El italiano se limitó a decirle a Ylenia que lo estaba «haciendo muy bien. Tienes un apoyo que flipas, sigue así que llegarás hasta el final». Ella se emocionó y se puso a llorar para, al cabo de un rato, sincerarse con Jorge Javier: «Yo estuve muy enamorada de Fede, pero aquí en vez de sacar lo bonito cuando nos reencontramos, sacamos la basurilla».

Mucho más miga tuvo el encuentro entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. «Me da mucha pena que hayamos tenido tantos momentos malos, hemos perdido el tiempo», se lamentaba ella, «te queda mucho concurso, quiero que estés aquí tranquilo. Cuando salgas, hablaremos, cenaremos, lo que quieras». Albalá, que sigue en su papel de mártir del amor, contó que se puso «a temblar nada más ver a Sofía. Me he quedado hasta trabado».

Sofía, en cambio, prefiere el tono conciliador y le confió que le daban «mucha rabia esas diferencias que tenemos. Espero que en un futuro se solucionen porque es una pena que ese amor y ese cariño se pierdan». Pero en ningún momento dejó la puerta abierta a retomar la relación, algo que dejó desolado a Albalá. Desde plató tomó la palabra JJ para dirigirse a Maite Galdeano, madre de Suescun: «Mira que yo soy pro-Sofía pero...ella lo está puteando».

Pero sin duda el vis a vis más esperado era el de Antonio y Candela. Ambos entraron al programa como pareja y ella fue expulsada a las pocas semanas de comenzar «GH DUO». En el mismo momento en que él se vio solo se lanzó a por María Jesús, con quien ahora tiene un apasionado romance. Al comenzar la gala Candela afirmó que no le «causa dolor, me causa alegría. Con lo que he pasado con Antonio, me está haciendo un gran favor».

La tensión fue altísima desde que se encontraron, cuando ella se negó a darle dos besos a su expareja. «Veo que estás muy bien, te has casado y todo», dijo ella irónicamente en referencia a la «boda» de Antonio con María Jesús, «estabas deseando que saliera para irte con otra chica. Pero esto ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. He descubierto quien es Antonio Tejado».

Él, fiel a su estilo, se puso agresivo y a levantar la voz para decirle que «no entiendo tu dolor. Me duele que una persona que he querido venga aquí a destrozarme, sabiendo que estoy aquí encerrado». Candela no se quedó callada y replicó que «más me duele aquí entrar aquí con una promesa de que no me ibas a faltar el respeto en nada y a los dos días te vas con otra». Tampoco al despedirse quiso darle dos besos a Antonio.

La pareja que realmente estaba en crisis era la formada por Yoli y Fortu, pues uno de los dos tendría que abandonar la casa al final de la noche. Tras la gala del martes, Fortu se derrumbó con Yoli: «No han puesto nada bueno mío». Han pasado unos días muy duros y finalmente este jueves a las doce de la noche JJ anunció que Fortu era el quinto expulsado de «GH DUO». Pocas horas antes, y ante su inminente separación, Fortu le pidió matrimonio a Yoli, que aceptó su propuesta.