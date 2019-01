Actualizado 01/02/2019 a las 00:03

Este jueves, Telecinco celebró la quinta gala de «Gran Hermanio Dúo», que terminó con Candela Acevedo como tercera expulsada del programa. Los concursantes ya llevan varias semanas en la casa de Guadalix de la Sierra, por lo que la tensión entre muchos de ellos es más que evidente y así quedó demostrado este jueves en el «reality» que presenta Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó cuando, con todos sentados en el salón de la residencia en la que habitan los aspirantes de «GH Dúo», el programa mostró un vídeo en el que se veía hablando al cantante Fortu Sánchez y a su mujer, Yoli, acerca de la relevancia que, en «Gran Hermano Dúo», tiene Kiko Rivera. «Parece que es el único concursante, que el concurso es suyo», le dijo Yoli a su marido, al que Fortu se refirió como «pantojo». Ante ello, Rivera saltó en Guadalix. «¡No soy “Pantojo”, soy Pantoja, y no te consiento que toques mi apellido!», le gritó a Fortu y a su mujer.

La discusión fue subiendo de tono y terminó salpicando a otros concursantes como Antonio Tejado, al que Fortu acusó de ser el «mayor palmero» de Rivera. Lo hizo antes de explotar por los «privilegios» de los que, según él, gozan tanto el hijo de Isabel Pantoja como su mujer, Irene Rosales, dentro de la casa. «¿Alguien más piensa que los tienen?», preguntó Vázquez. En Guadalix, todos callaron. «Normal... ¡están acojonados!», espetó el vocalista de «Obús», que acusó también a Rivera de ser un «vago» y de no ayudar en las tareas del hogar.

El programa, recreándose en la tensión, exhibió instantes después otras imágenes de una nueva discusion que Fortu mantuvo con Ylenia Padilla. Ambos se chillaron con fiereza todo tipo de improperios. «¡Eres un arrastrado y un falso!», le gritó Ylenia al cantante. «Eres una niñata malcriada», contestó Fortu. Momentos después, con la realización de nuevo en la casa, los aspirantes reaccionaron a la tensión entre Ylenia y Fortu. «A mí me daría vergüenza decirle esas cosas a una niña», dijo Rivera, con ganas de gresca.

Como no podía ser de otro modo, Fortu y Rivera volvieron a enzarzarse. «¡Me importas un carajo, tú y todo lo que me digas! Eres lo que eres solo por tu apellido», le dijo Fortu. «Bueno, yo el tuyo ni siquiera me lo sé», contestó el hijo de Pantoja. «Como yo tus letras, que no he escuchado ninguna canción tuya», contraatacó Fortu. En ese instante, Rivera mordió el anzuelo. «Ni yo tampoco ninguna tuya», volvió a decir el disyóquey. «Bueno, pues he conseguido más en la música de lo que vas a conseguir tú en toda tu vida», le reprendió el cantante de «Obús», de dilatada experiencia musical. Ambos, por tanto, no lograron solventar sus diferencias, por lo que su confrontación abrió una nueva línea de conflicto en «Gran Hermano Dúo».