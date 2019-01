Actualizado 28/01/2019 a las 23:49

Pocos presentadores hay en televisión con una vida más frenética que Jorge Javier Vázquez. El catalán conduce de lunes a viernes la edición diaria «Sálvame», a la que suma «Sábado Deluxe» en las noches del sábado y martes y jueves las dos galas de «Gran Hermano Dúo», el nuevo «reality» de Telecinco.

Pero aparte de ello, Vázquez también tiene un blog en la revista «Lecturas», en el que habla sobre temas de todo tipo, relacionados y no con la televisión. «Una de mis grandes preocupaciones es saber cuándo me tengo que largar de la tele. Creo que cuando encadenas un par o tres programas que no conectan es el momento de ir pensándotelo», comienza escribiendo el presentador de «GH Dúo» en su última entrada de su espacio.

Un mensaje que es una clara alusión a la personalidad a la que le dedica el mencionado texto: Pablo Iglesias. «En el caso de la política, los votantes vamos dando avisos a nuestros líderes en las elecciones. ¿Pero cuándo debe un político decir hasta aquí? ¿Tras perder unas elecciones? ¿Dos?», se plantea Vázquez, antes de ir más allá. «Lo que parece claro es que Pablo Iglesias está ya amortizado desde hace mucho tiempo. Demasiado, aunque él no se quiera dar cuenta».

A pesar de que el presentador reconoce que la «irrupción» del líder de la formación morada en política «fue tan necesaria como esperanzadora», no duda en calificarle como parte de esa «vieja política» que Iglesias «tanto desdeña». «Empieza a producir cierta compasión esa soledad suya, ese empecinamiento por seguir seduciendo», añade Vázquez.

En ese aspecto, el televisivo lo tiene claro. «Iglesias se haría un favor a sí mismo y a sus votantes yéndose. Es hora de dar paso a una figura capaz de ilusionar y de emocionar», comenta el conductor de «GH Dúo». Hace unas semanas, en «Sábado Deluxe», Vázquez no ocultó su postura hacia el conflicto interno que divide Podemos y se inclinó hacia Más Madrid, la nueva escisión del bloque morado. «Yo voy a votar a Íñigo Errejón y a Manuela Carmena», desveló.