Dani Mateo: «Si un juez me dice que no puedo hacer humor con la bandera, me marcho de España»

Actualizado 19/11/2018 a las 08:50

La polémica sobre el gag de Dani Mateo en el que se limpia la nariz con una bandera de España sigue dando de qué hablar. Aunque tanto el cómico como el programa en el que trabaja, «El Intermedio», pidieron disculpas por la desacertada broma, lo cierto es que el desprecio del humorista a la bandera es todavía tema de conversación en muchos ámbitos en los que se debate sobre dónde deberían estar los límites del humor. Hace unos días, Dani Mateo concedió una entrevista a Catalunya Ràdio en la que volvió a pronunciarse sobre su broma con la enseña nacional y sus consecuencias.

«Si yo el gag lo hubiera hecho con una bandera catalana, no hubiera pasado nada», afirmó el cómico. «Es un dato objetivo: en Cataluña se puede hacer, eso es así. Me sabe mal, porque España no se merece que cuatro imbéciles sean España», destacó Mateo en alusión a aquellos que se han quejado del polémico chiste de «El Intermedio». El humorista, además, afirmó ante los micrófonos de la emisora que la vida en Madrid no es fácil. «¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cerrar los teatros? ¿Solo harán comedia Bertín y Arévalo? Que me parece bien, pero... ¿Solo se podrá hacer ese tipo de comedia? Pues entonces que lo digan, porque a lo mejor lo que tengo que hacer es marcharme», espetó.

Visiblemente molesto, Dani Mateo continuó su entrevista mostrando su malestar hacia las críticas recibidas por el gag. «No sé si quiero vivir en un país donde no se puede hacer mi tipo de comedia. Si un juez me dice que no puedo hacer humor con la bandera, quizás me marcho a Bélgica, como Valtònyc. Si sigue así cojo las maletas y me marcho», concluyó.

«El Intermedio» pidió perdón

La oleada de críticas a Dani Mateo por el sketch de la bandera, que La Sexta retiró de su página web tras el descontento generalizado de los espectadores, llevó al programa que conduce el Gran Wyoming a pedir perdón a su audiencia si la broma había resultado una ofensa:

«Españoles, antes de repasar la actualidad me veo en la obligación de tocar el tema. Desde el pasado jueves un tema ha generado un debate sin precedentes en todos los medios digitales y las redes sociales. Dani Mateo protagonizó un sketch sonándose los mocos con la bandera de España que indignó a mucha gente. Quiero aclarar que no había ninguna intencionalidad política ni ningún posicionamiento detrás. Era solo una broma».

El presentador de La Sexta aseguró que la «intención no era ofender. Si ha generado crispación y hay gente que se ha sentido ofendida, les pedimos perdón. A lo largo de nuestra historia hemos hecho chistes malos, mediocres, buenos y muy buenos, aunque de estos últimos no recuerdo ahora ninguno. Este sketch era solo eso, humor. Si no ha hecho gracia pedimos disculpas».

Del mismo modo, Wyoming denunció el acoso que, según él, sufrió Mateo tras la polémica: «Han ocurrido varias injusticias. La primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta La Sexta; la segunda, el ensañamiento con Dani Mateo, que ha llegado incluso al ámbito personal; y la tercera, el haber tenido que dar nuevamente yo la cara por él. ¡Ven aquí, muchacho, metegambas!».