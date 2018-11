Actualizado 07/11/2018 a las 09:13

El polémico sketch de «El Intermedio» en el que Dani Mateo se limpiaba la nariz con una bandera de España sigue teniendo consecuencias. Al abandono del programa de La Sexta por parte de algunas marcas «en defensa de la Constitución» y el aluvión de críticas por parte de la audiencia se une ahora la denuncia del sindicato policial ASP, Alternativa Sindical de Policía, que anunció ayer su intención de interponer una denuncia en los tribunales contra el cómico por su controvertido gesto.

ASP, uno de los sindicatos minoritarios en el Consejo de Policía, publicó ayer un comunicado en el que condena el gag de Dani Mateo que, en opinión del colectivo, supone una «ofensa a España, sus símbolos y por ende a toda la sociedad democrática». Tal y como recuerda el grupo en el escrito, el artículo 543 del Código Penal, incluido en el capítulo IV, establece que «las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas,efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses» y que «el artículo 510 del Código Penal español castiga los delitos de odio con la pena de prisión de uno a cuatro años y además con la pena de multa de 6 a 12 meses» de prisión.

El sindicato, además, afirma que «entendemos la libertad de expresión y la dificultad que entraña para un humorista el hacer reír día sí día también a su público pero creemos que ello no debe ser coartada para atacar a la bandera de España, y a lo que simboliza o debiera simbolizar para todos los españoles. Vemos inadmisible que se ataquen los símbolos que representan los valores y principios democráticos de nuestra sociedad. La bandera por la que trabajamos representa los derechos y libertades de la ciudadanía. Pedimos justicia y respeto».

«El Intermedio» pide perdón

Este lunes el Gran Wyoming, presentador de «El Intermedio», arrancó el programa con un monólogo sobre el sketch del humorista: «Españoles, antes de repasar la actualidad me veo en la obligación de tocar el tema. Desde el pasado jueves un tema ha generado un debate sin precedentes en todos los medios digitales y las redes sociales. Dani Mateo protagonizó un sketch sonándose los mocos con la bandera de España que indignó a mucha gente. Quiero aclarar que no había ninguna intencionalidad política ni ningún posicionamiento detrás. Era solo una broma».

El presentador de La Sexta aseguró que la «intención no era ofender. Si ha generado crispación y hay gente que se ha sentido ofendida, les pedimos perdón. A lo largo de nuestra historia hemos hecho chistes malos, mediocres, buenos y muy buenos, aunque de estos últimos no recuerdo ahora ninguno. Este sketch era solo eso, humor. Si no ha hecho gracia pedimos disculpas».