Actualizado 05/11/2018 a las 08:50

El polémico gag de «El Intermedio» en el que el humorista Dani Mateo se sonaba la nariz con una bandera de España está empezando a tener serias consecuencias. El revuelo generalizado por el sketch de dudoso gusto provocó que el pasado viernes el cómico justificara su acción en Twitter alegando que todo formaba parte de una broma: «mientras nos reímos no nos pegamos y eso es bueno», dijo el presentador en uno de sus mensajes.

Aunque Atresmedia no tardó en retirar el vídeo de Dani Mateo de su página web, la broma del colaborador no ha gustado a la audiencia ni tampoco a los anunciantes de «El Intermedio», que en estos momentos valoran si retirar o no sus contratos publicitarios del espacio de La Sexta. Por el momento, la empresa de moda Álvaro Moreno ya ha anunciado a través de un comunicado en Twitter que, desde ahora en adelante, dejará de suministrar vestuario al programa de Wyoming. Cabe recordar que el pasado viernes la empresa Clínica Babiera ya se desvinculó de la polémica al cancelar todas las campañas publicitarias que tenían con Dani Mateo.

Los responsables de Álvaro Moreno han dejado claro que su vinculación con «El Intermedio» se basaba en ceder ciertas prendas de ropa al programa, actividad que han decidido cortar por lo sano. En el comunicado publicado en Twitter, la firma explica que «ante la emisión de un sketch de Dani Mateo con la bandera de España, queremos aclarar que creemos firmemente en los principios constitucionales y en los símbolos que nos representan y consideramos la utilización de nuestra bandera en estos términos absolutamente intolerable, ofensivo e inaceptable». «Anunciamos que desde el pasado jueves dejamos de ceder de manera inmediata nuestra ropa a este programa», concluye el escrito de la empresa andaluza.

Son muchos los telespectadores que, a través de sus cuentas de Twitter y mensajes de Whatsapp han instado a la audiencia a presionar a los anunciantes de «El Intermedio» tras lo ocurrido con Dani Mateo. En una cadena de mensajes difundida a través de la popular red de mensajería se pide a los usuarios dejar de comprar productos de marcas como Punto Blanco, Alain Afflelou o American Crew, entre otras muchas marcas.

El vídeo de la discordia

Con la bandera de España a su derecha y el himno nacional sonando de fondo, el cómico simuló en el programa de El Gran Wyoming de este miércoles un estornudo para luego sonarse los mocos con la enseña. «¡Hostia! ¡Perdón! ¿Qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie», afirmó Mateo mientras besaba la bandera con ironía: «Sana, sana, culito de rana».

Compañeros, ¿podemos repetir? No quería ofender ni a los españoles ni al Rey ni a los chinos que venden estos trapos. ¡Trapo, no! Perdón. Señores de la Audiencia nacional, no soy yo, son las contradicciones. Lo pone aquí, no administrar a personas hipertensas y mucho menos a presentadores torpes.