El ataque machista de Diego Arrabal a María Patiño

Actualizado 01/07/2019 a las 11:22

La boda de Belén Esteban continúa dando que hablar. Exactamente una semana después de que se celebrara el enlace, el programa de Telecinco «Viva la vida» quiso ofrecer las fotografías que había obtenido Diego Arrabal, paparazzi y colaborador del espacio deEmma García. Todo comenzó cuando Arrabal, sobre una grúa, realizó unas 3.000 instantáneas del enlace, material que guardó para el programa, mientras que otras habrían sido guardadas para intentar ser vendidas a tres revistas diferentes, según aseguró Kike Calleja y de las cuales Patiño se hizo eco.

Estas palabras no le sentaron bien a Arrabal, quien intentó hacer muestra de fuerza con un durísimo ataque hacia la presentadora de «Socialité»: «Eres una mentirosa compulsiva. Que no se juega, que sabes que si arranco, no paro. No sabes cómo va este trabajo», comenzó asegurando. «Lo único que hace es pam, pam, pam. ¿Qué empezamos, María, con el pam, pam, pam? ¿O ponemos las fotos y el vídeo a cuatro patitas allí en el baño?», afirmó Arrabal en «Viva la vida».

Ante estas duras palabras, María Patiño no iba a consentir dar la callada como respuesta, y aprovechó el altavoz de «Sábado deluxe» para hacer ver su enorme malestar. «Ha dicho algo muy grave que desde mi punto de vista se le ha permitido», explicaba Patiño, seria. «Por informar lo que ha ocurrido, he recibido un comentario absolutamente machista. (...) Dejemos de despreciar a las mujeres, creando escenas falsas que simplemente desprecian de manera gratuita a la mujer», decía la periodista, que se mostraba notablemente emocionada.

Aunque, tal y como confirmó en «Sábado deluxe», María Patiño no se plantea «tomar medidas legales», no va a quedarse aquí la situación. «Te puedo garantizar que voy a luchar absolutamente por mi dignidad y que esto no va a quedar aquí», le advertía. «Me he sentido humillada, despreciada y donde he visto que además nadie ha reaccionado. Lo único que me ha aliviado es que mis padres no están», confesaba desde el plató de «Sábado deluxe» la periodista, algo más serena, aunque ha querido remarcar que hay límites que no deberían haberse permitido en «Viva la vida».

Reconoció Patiño que, hasta la vuelta de publicidad, Emma García no recriminó su comentario a Diego Arrabal, y que ningún compañero de tertulia salió en defensa de la presentadora de «Socialité». «Yo hubiera echado a esa persona del plató porque no permito que se humille a nadie», dijo Patiño, que reconoció que, tras la finalización del espacio, recibió un bonito mensaje de la presentadora de «Viva la vida». Pero, para Patiño, Arrabal ha quedado «retratado» a los ojos de los espectadores. «A veces sin mover un dedo, se logra que el público sea consciente de quién es cada uno», aseguró.