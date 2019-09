Alessandro Lequio se «alegra mucho» de la rápida expulsión de su madre, Ana Obregón

Actualizado 12/09/2019 a las 15:40

Este miércoles ha arrancado una nueva edición de «MasterChef Celebirty» que llegó con una inesperada sorpresa: la expulsión de Ana Obregón. Siendo uno de los claros reclamos de la temporada, después de haber protagonizado una dura discusión, tuvo que colgar su delantal nada más recogerlo del perchero.

La noticia, como era de esperar, ha inundado las redes sociales ante la inesperada decisión del jurado. Además, Ana Obregón ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo ofrecido durante los últimos días en esta aventura, aprovechando para mostrar su cariño hacia el equipo de «MasterChef Celebrity».

Como era de esperar en la publicación, los «me gusta» y los comentarios no se han hecho esperar. Pero el más llamativo de todos ha sido el que ha ofrecido su propio hijo, Alessandro Lequio, que ha alegrado de que su madre haya dejado de formar parte del elenco de «MasterChef Celebrity».

«Sin ánimos de ofender a nadie (y menos a ti mami) me alegro mucho que te hayan echado porque así no me pierdo la que hay liada en "GH VIP". Se te quiere jefa», ha asegurado comentando en la publicación de su madre. De esta forma, se le despeja el camino a Lequio para seguir con más intensidad el reality de Telecinco, aunque lo más probable es que no hubiera habido más problemas, ya que, previsiblemente, las galas de «GH VIP» se establezcan los jueces de forma definitiva.