Albà, apartado de TV3 por insultar a Arrimadas

Actualizado 01/03/2019 a las 19:43

Confundir una bufonada con un insulto machista de mal gusto le puede haber costado al cómico Toni Albà, conocido sobre todo en Cataluña por sus parodias televisivas de personajes como el Rey Juan Carlos o Donald Trump en el programa de TV3 «Polònia», mucho más que una simple reprimenda pública.

Y es que sólo cuatro días después de que Albà publicase un tuit en el que insultaba a la líder de Cs, Inés Arrimadas, y la relacionaba con la prostitución, la productora Minoria Absoluta, responsable de «Polònia», decidió aparcar «temporalmente» al cómico y dejarlo fuera del programa de sátira política. Así lo explicó ayer el propio Albà en una entrevista con el semanario «La República» en la que aseguró que ha sido apartado «por las presiones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales».

Esta misma semana, tanto la CCMA como Minoria Absoluta ya emitieron sendos comunicados desmarcándose de las palabras de Albà, quien coincidiendo con el viaje de Arrimadas a Waterloo el pasado domingo escribió lo siguiente: «¡Buen viaje a Waterloo! Cuidado no pases de largo y vayas a parar a Ámsterdam... Allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!».

No es la primera vez que Albà, conocido por su activismo independentista e imputado en 2017 por injurias a la juez Lamela , se expresa en términos similares contra Arrimadas: en 2017 ya escribió otro tuit en el que, en una suerte de poema humorístico, calificaba de «mala puta» a una Inés que, se excusó entonces, no tenía por qué ser la líder de Cs. Como entonces, tampoco ahora se ha disculpado con la política. Es más: ayer mismo insistía en que sus palabras se habían malinterpretado y pedía «perdón a las prostitutas». «La gente puede pensar que soy machista cuando no lo soy», dijo.