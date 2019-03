Manuel Valls, contra Toni Albà por llamarle «gusano de alcantarilla»

T0ni Albà vuelve a tener problemas por sus tuits, esta vez por un mensaje publicado hace poco más de un mes en el que insultaba a Manuel Valls, el candidato a la alcaldía de Barcelon. Precisamente el exprimer ministro ha anunciado que ha emprendido acciones penales contra el actor por un presunto delito de injurias graves.

Según ha informado el gabinete de prensa del candidato, Toni Albà publicó un tuit el pasado 24 de enero que decía: "MV es un malparido, gusano de alcantarilla, pedazo de cagarro y todos los adjetivos que se quiera... exactamente igual que el IBEX que lo parió".

La acción penal abierta pasa por un acto de conciliación previo, según han detallado fuentes próximas a Valls, en el que el actor puede decidir si elimina o no el controvertido tuit para detener la acción penal contra él.

Para parar este proceso, Albà borró la publicación esta madrugada, no sin sembrar polémica de nuevo. «Ya he borrado el twit donde decía mentiras sobre MV... ¿Usted eliminará todos los twits donde dice mentiras y falsedades sobre los catalanes?», reza el mensaje publicado en la red social.

@manuelvalls Ja he esborrat el twit on deia mentides sobre MV...

Vosté esborrarà tots els twits on diu mentides i falsetats sobre els catalans?