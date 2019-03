TV3 cierra las puertas a Toni Albà por sus ataques machistas contra Inés Arrimadas El insultante mensaje relaciona a la líder naranja con la prostitución

Cuatro días después de que el conocido colaborador del programa satírico de TV3 «Polònia» Toni Albà publicase un tuit en el que cargaba contra Inés Arrimadas, este ha sido cesado, informa el digital «La República». La decisión ha indignado a parte del independentismo, que considera que la televisión autonómica ha cedido a las presiones de Ciudadanos.

La productora responsable del programa no ha especificado los motivos oficiales del despido, pero todo apunta a la desafortunada e insultante publicación en la cuenta de Toni Albà. El mensaje, que sigue publicado en Twitter, aludía al viaje de la líder naranja a Waterloo e incluía un contundente comentario machista: «Ten cuidado y no pases de largo y vayas a parar a Amsterdam... allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!».

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) February 23, 2019

En los comentarios se pueden leer miles de mensajes de desaprobación y decepción por parte de los fans del actor; «Así no, Toni», «Que vergüenza de tuit, bye Toni». No es para menos, el fuerte contenido machista alude a la prostitución legal en Holanda y califica a Arrimadas como una de las integrantes de este negocio. La político no se mantuvo al margen y contestó al ataque.

El odio del nacionalismo no tiene límites. Este colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes, vuelve a atacarme por mis ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante.#NoNosCallarán y les ganaremos en las urnas pic.twitter.com/hzLi94GDk5 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) February 24, 2019

No es la primera vezque el actor dirige insultos de este calibre a la candidata de Ciudadanos. En diciembre de 2017 la llamó «mala puta» en otro mensaje de Twitter. En este caso actual, Albà replicó que en ningún momento dijo nombres ni cargos, e intentó defenderse con otro mensaje en la red dirigido a la candidata naranja: «¿Dónde dices que hablo de ti? ¿Cómo sabes que hablo de ti? ¿Y de qué insulto hablas? Que tu imaginación exagerada te lleve a crear relatos sobre universos inventados y basados en tus propias mentiras, te hacen desviar tu interpretación de la realidad».

A pesar de la dureza de los insultos que ha proferido Albà, su despido indignó a parte del público de TV3, al considerar que su cese respondía a las presiones «del unionismo». Es por ello que algunos espectadores expusieron su respaldo a al actor a pesar de sus insultos y afirmaron que dejarían de seguir el porgrama en el que trabajaba.