Qué pasa con el Benidorm Fest tras la decisión de RTVE de no ir a Eurovisión si Israel participa en el festival

Es oficial: España no participará en Eurovisión 2026 si Israel sí lo hace. El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española ha votado este martes a favor de la propuesta planteada por el presidente de la Corporación, José Pablo López. Esta decisión tiene un efecto colateral, el Benidorm Fest. La pregunta queda en el aire: ¿Qué pasará con él?

Este concurso es la preselección española y el artista ganador se convierte en el representante de nuestro país en Eurovisión. Se implantó con el objetivo de construir una candidatura más sólida e involucrar más al público en la toma de decisiones. Desde 2022 -primera edición- Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody se han convertido en las representantes españolas.

Hasta ahora, el premio por ganar el festival alicantino era representar a España en Eurovisión. Nada más. Pero se da la coincidencia de que en esta próxima edición, por primera vez, las bases contemplan un premio de 150.000 euros para la candidatura ganadora. De ellos, 100.000 irán a la cuenta del artista y los otros 50.000 a la de los autores de la canción.

¿Qué pasa con el Benidorm Fest si España no participa finalmente en Eurovisión?

Tras el fallo de no ir a Eurovisión si participa Israel, RTVE ha difundido un comunicado en el que precisan que, en caso de que este extremo se produzca, la «decisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest», al que catalogan como «un festival consolidado y con identidad propia».

RTVE no ha dado más detalles sobre el impacto de la decisión en el Benidorm Fest, aunque todo parece apuntar a que el evento se celebrará como estaba previsto a modo de festival patrio, con el premio monetario para los ganadores, pero sin viajar a Austria, país organizador de esta edición tras la victoria de su representante en 2025.

Hay que señalar que la resolución tomada por el Consejo de RTVE no saca automáticamente a España del festival europeo. Hasta diciembre no se conocerá si Israel participa en Eurovisión, fecha en la que se celebrará la reunión de la UER con la que pretende «obtener opiniones sobre todos los aspectos» de cara a la organización del concurso en su próxima edición.

El Benidorm Fest se celebrará más tarde, del 10 al 14 de febrero de 2026, y por lo tanto los participantes ya sabrán en ese momento si tienen opciones de convertirse en los representantes españoles (o no si la UER decide mantener a Israel).

Asimismo, la previsión es dar a conocer las candidaturas de los artistas seleccionados para competir en el certamen en la primera quincena de octubre, por lo que los cantantes mantendrán la incertidumbre sobre sus posibilidades al menos durante un mes.

España continúa así con su presión sobre Israel. En lo referente a Eurovisión, nuestro país sigue la estela de Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que ya adoptaron esta misma postura. Asimismo, España es el primer país del Big Five -los fundadores del festival- en tomar esta decisión.