Ana Rosa Quintana dice lo que muchos españoles piensan sobre la retirada de España en Eurovisión: «Tampoco me parece...»

España no irá a Eurovisión 2026 si Israel participa en el festival. Esa es la decisión que ha tomado el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española después de la propuesta del presidente de la Corporación, José Pablo López. Tal y como se anunció este lunes a través de 'Directo al grano', este había planteado la posibilidad de renunciar al concurso musical si la UER no excluía de la lista de países concursantes a la KAN, la cadena pública israelí.

Este martes 16 de septiembre, el órgano de administración del organismo público ha aprobado esta decisión con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. No es la primera vez que se toman medidas para frenar la presencia del país hebreo en el concurso musical: en el mes de julio, RTVE ya pidió a la UER que abriera un debate sobre la presencia de Israel en esta nueva edición del Festival de Eurovisión.

España se convierte así en el quinto país, tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, en confirmar su retirada del Festival de la Canción en caso de que la organización no tome medidas contra Israel. Es, además, el primero del famoso Big Five (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) que amenaza con esta posible salida.

Esta resolución tomada no excluye automáticamente a España del festival europeo, pues hasta el próximo mes de diciembre no se conocerá si Israel participa en Eurovisión. Será entonces cuando la UER se reunirá por fin para «obtener opiniones sobre todos los aspectos» de cara a la organización del concurso, que está previsto que se celebre los días 12, 14 y 16 de mayo en la ciudad austríaca de Viena.

La tajante opinión de Ana Rosa Quintana sobre la posible retirada de España en Eurovisión 2026

Desde que se diera a conocer la posibilidad de que España decidiera retirarse de Eurovisión 2026, este se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las tertulias de actualidad. Así lo abordaban, por ejemplo, en 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco, donde Quintana no ha dudado en hablar de la postura del Gobierno contra la presencia israelí y su ultimátum a la organización en el Festival de la Canción.

La presentadora ha recordado aún faltan varios meses para que la UER determine si debe excluir o no a la cadena israelí del festival. Con esto, apunta a que la decisión de RTVE podría cambiar conforme se acerque la fecha, especialmente si esta amenaza no sirve para condicionar la participación de Israel o si las circunstancias de la guerra en Gaza cambian.

Ana Rosa Quintana ha insistido en que tendremos que esperar al mes de diciembre para «ver qué pasará» realmente con esta renuncia a Eurovisión. «Como la decisión es en diciembre, ahora se puede hacer lo que se quiera», ha recordado la comunicadora.

Aún así, la periodista ha recordado que a España, como país, tampoco le afectaría especialmente quedarse fuera del concurso. «De todas formas, a mí tampoco me parece tan fundamental. Para quedar los últimos, ¿para qué vamos? Tampoco pasa nada», ha opinado esta, dando voz a lo que muchos españoles piensan sobre el asunto.

Otros colaboradores del espacio, como Esther Palomera, se han sumado a esta reflexión de la presentadora de Telecinco. Esta, por ejemplo, ha apuntado que ya hubo controversia en el pasado con la presencia de Israel. «El año pasado también se utilizó políticamente. Yo no soy seguidora del festival y no creo que pase nada porque se suspenda o porque España deje de participar, la música en español no saldrá afectada. Realmente, la presencia en Eurovisión siempre ha sido una estrategia política», ha concluido esta.