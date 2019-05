Roi Méndez afirma que «odia Eurovisión» a pesar de haber sido jurado del certamen

Actualizado 22/05/2019 a las 13:58

El pasado lunes, y tras todo lo acontecido el sábado en Eurovisión, el puesto de Miki y el intento por dar explicaciones ante lo sucedido, multitud de medios de comunicación comentaron todo lo que dio de si la gala final que tuvo lugar en Tel Aviv. Uno de los invitados especiales al radiofónico «Vodafone you» fue Roi Méndez, exconcursante de «Operación Triunfo 2018».

En el programa, en el que se encontraba junto a su excompañera Mimi Doblas (Lola Índigo), y utilizando su habitual tono jocoso, Roi Méndez reconoció que no le gusta nada el festival de la canción más importante del mundo.«Ya lo he dicho, no me gusta, tengo algo dentro... ¡odio Eurovisión!», dijo de forma airada y exagerada el cantante.

Este señor fue parte del jurado profesional de España en #Eurovision el año pasado. Así está el nivel. pic.twitter.com/3qjXXmZU42 — Trencadís en YOUTUBE 🏳️‍🌈 (@trencadis7) 20 de mayo de 2019

En el momento en el que pronunció dichas palabras, las críticas empezaron a lloverle al cantante de «Plumas». De hecho, los seguidores le recordaron que, para haber odiado siempre Eurovisión, fue una parte importante de su vida el pasado año. De hecho, incluso, pudo haber terminado actuado en Lisboa si hubiera avanzado más dentro del academia de «Operación Triunfo 2018».

Su presencia en Eurovisión 2018

Uno de los premios por los que pelearon los artistas dentro de la academia fue llegar a representar a España en el Festival de Eurovisión en aquél año, ganando Amaia Romero y Alfred García con el tema «Tu canción». Aunque Méndez no llegó a estar en la torna final para acudir a Lisboa a defender un tema, tuvo un importante papel en la toma de decisiones del festival del pasado año.

En compañía de su compañera de edición Míriam, el locutor Rafa Cano, la artista Brisa Fenoy y la cantante Conchita, Roi Méndez ocupó la quinta silla del jurado profesional español para Eurovisión 2018. De sus manos salieron el reparto de los puntos que se entregaron a los países participantes en el festival. Sin embargo, ahora Roi Méndez reconoce que odia Eurovisión.

Roi Méndez responde a las críticas

Ante todas las críticas que recibió a través de las redes sociales por parte de los «eurofans», Méndez quiso salir a dar explicaciones a través de las historias de su perfil de Instagram. A través de sucesivos vídeos, el cantante quiso manifestar que estaba sintiendo «impotencia» por no haberse explicado correctamente. «Hoy dije que odiaba Eurovisión en un programa de humor. Lo digo con un toque de humor. Pero es la verdad, no he mentido», comenzaba el artista, confirmando que el festival no le convence.

Sin embargo, para poder explicar la que, a priori, podría ser una contradicción consigo mismo, se defiende alegando que para ser jurado de Eurovisión, no hace falta amar Eurovisión, hace falta amar la música y tener un poco de criterio». De hecho, para justificar aun más su presencia el pasado año, corrobora que lo hizo porque «es algo muy gordo, estaban Amaia y Alfred y me hacía ilusión». Por último, e intentando realizar un paralelismo, afirmó que su presencia es lo mismo que «si me dedico a hacer tortillas y me invitan al festival de tortillas de Cáceres. A lo mejor, ese festival no es mi favorito, pero me gustan las tortillas».

Amigo de Miki Núñez

A pesar de haber afirmado esto, Roi Méndez sigue estando estrechamente vinculado al festival. No ha sido raro haberle visto en redes sociales compartiendo tiempo, y sobre todo sesiones de entrenamiento, con el representante de España en 2019, Miki Núñez. A través de las redes sociales han ido compartiendo ambos los buenos momentos que han compartido en el gimnasio.

Además, el propio Roi Méndez, en una nueva incongruencia personal, compartía con sus seguidores, a través de Twitter, la opinión que le merecía el puesto en el que había quedado su amigo Miki en el festival de Eurovisión, e incluso le mandó todo su apoyo antes de partir hacia Israel.