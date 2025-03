Adara revela cómo se enteró su madre de que ella estaba embarazada de Hugo Sierra

Una de las especialidades de la factoría de entretenimiento Mediaset es la de exprimir el chicle hasta la saciedad. Cualquier punto de partida, por nimio que pueda parecer, puede acabar sirviendo para rellenar horas y horas de prime time . Esta semana le ha sacado jugo a un reproche, a un simple reproche que se escuchó el jueves y que ayer copó buena parte del tramo de arranque de «Sábado Deluxe». Y seguro que el asunto tiene aún más recorrido en días venideros.

Todo empezó en la isla de «Supervivientes 2020», en la gala del pasado jueves. Elena Rodríguez , madre de la ex azafata Adara Molinero , lanzó un reproche a Hugo Sierra , ex pareja de su hija y padre de su nieto. Reveló que él había querido vetar su presencia en el hospital cuando su hija trajo al mundo a la criatura, de nombre Martín. Aquello ocurrió el 22 de febrero de 2019, pero de lo sucedido aquel día, en los previos y en los posteriores, se ha sabido mucho más ahora –tras el ya manido reproche– que entonces.

«No me hacía mucho caso»

Para ordenar la historia, hay que retrotraerse a otro febrero, el de 2018, cuando la madrileña Adara Molinero (de «GH17») confirma su relación con el uruguayo Hugo Sierra («GH Revolution»). Después se van a vivir a Mallorca juntos. Muy cerca reside la madre de él. Adara no es feliz. «No tenía a nadie. Solo lo tenía a él. Era muy frío conmigo. Bastante independiente. No me hacía mucho caso». Y, cuando se lo hacía, no siempre era para bien: «Él alguna vez me insultó». Le dijo «cosas feas». «Pero quiero dejar claro que no ha habido malos tratos», remarca. Recurre a su madre, Elena, para sobrellevar la pena: «La llamaba llorando, desesperada». Aquellas conversaciones telefónicas la tranquilizan.

En un giro de los acontecimientos, ella se queda embarazada. Y no se atreve a decírselo a su madre. «Cuando mi madre se entera del embarazo, se enfada muchísimo», recordó ayer Adara en «Sábado Deluxe». Temía su reacción. Tanto la temía que ni se atrevió a decírselo. No ya en persona, ni siquiera vía móvil. «Cogí el teléfono, lo puse en altavoz y le dije a Hugo: 'díselo tú'». Y así fue: «Hugo le dijo: 'Está embarazada'. Así se enteró mi madre», contó la ex azafata a un sorprendido Jorge Javier Vázquez (JJ).

Aquel día del gran anuncio, Elena se quedó callada unos segundos. Y empezó a esparcir reproches: «Que hubiera preferido que no… Que habíamos hecho una auténtica locura… Se lo decía a él, no a mí». JJ le preguntó cuántos años tenía su madre cuando la trajo al mundo, porque intuía que Elena no había predicado con el ejemplo. «Con 20 años me tuvo, y llevaban meses», precisó Adara, que tuvo a Martín con 25.

Volvamos a aquellos días del embarazo: la relación entre Hugo y su entonces suegra es tensa. Elena visita de cuando en cuando a su hija y a su pareja, pero Hugo prohíbe que se quede «más de dos o tres días», siempre según el testimonio de Adara. Se produce entonces un trato discriminatorio, puesto que la otra suegra que había en la órbita de aquella pareja –la madre de Hugo– iba «a diario» a la casa.

La pasión en la pareja cae en picado. «Él no quería acostarse conmigo después de quedar embarazada», cuenta la ex azafata.

Finalmente viene al mundo Martín. En el hospital están las madres de los dos. Pero Hugo, erre que erre, le dice a Adara que cuando se vuelvan a casa no quiere encontrarse allí a Elena. Ella pasa por el aro.

Intercambio de parejas

La pareja, ya en crisis antes del parto, sigue en crisis después. Y todo estalla por los aires cuando el pasado diciembre Adara besa en vivo y en directo Gianmarco , compañero de reality, «GH VIP». Se confiesa enamorada del italiano. Pero, cuando acaba el programa, se distancian. Ella retoma la relación con Hugo. Pero otro reality, «El tiempo de descuento» , la vuelve a reunir con Gianmarco. Y entonces ella decide pasar la página de Hugo de forma definitiva, y abrir la de Gianmarco, con el que ayer se sentó y besó en el plató de «Sábado Deluxe». Mientras, una ex del italiano, Ivana Icardi , ha iniciado un romance en la isla con Hugo Sierra .

Hoy, Hugo y Adara pelean en los juzgados por su hijo. «En mis redes sociales estoy dando una imagen de que estoy superbien y superfeliz, pero no es así. Una separación para cualquiera, si no eres una persona fría, es algo durísimo».

Además, Adara se pelea en los platós con la familia de su ex. Y es que mientras ella y Hugo estuvieron juntos, la familia del uruguayo se portó «bien» con la ex azafata. Pero ahora «está todo ensuciado por el dolor», lamenta Adara. «La madre y el hermano de Hugo se dedican a insultar en redes sociales», se queja la ex azafata.

Reproches a su padre

Está dolida con la familia de Hugo. Pero también con su padre, Luis José Molinero , quien en toda esta polémica se ha puesto de parte del uruguayo, «de parte del enemigo». «En las redes le defiende a muerte. Parece que el hijo es él», se queja.

«Le dije que lo necesitaba, que estoy pasando por un momento difícil, pero no lo ha entendido». ¿Por qué no lo entiende? «Me dice que lo he hecho muy mal, que me he besado con otro chico. Le cuento los problemas que pasaban, pero lo justifica todo». «No era feliz con Hugo, y simplemente con eso le tiene que valer», cree.

La premonición de Jorge Javier

JJ se puso de parte de Adara en este caso concreto. Dijo no entender la actitud de su padre. Y, de repente, le sobrevino un presentimiento. «Yo tengo visiones», aseguró antes de realizar el anuncio. «Te vas a quedar embarazada de Gianmarco», dijo cual pastorcillo revelando el tercer secreto de Fátima. «Si pasa eso, esta vez llama tú a tu madre», le aconsejaron en el plató. Y Adara, por primera vez en la noche, sonrió abiertamente.

