Rocío «Florero» se libra (de momento) de su aguijón

Actualizado 28/02/2020 a las 02:31

«Más que Flores es florero. Se dedica a nada», clamó Yiya. Fue solo el inicio de una catarata de insultos, lanzados en vivo y en directo, que acabaron con una comparación más propia del Polo Norte que de la costa hondureña: «Le he llamado morsa porque se pasa el día flotando por la vida y con los dientes fuera», argumentó la modelo, que es bella como una Venus de Willendorf estilizada y despiadada como «Mamba negra», que así se llamaba Uma Thurman en Kill Bill. El presentador, Jorge Javier Vázquez (JJ) frenó aquella deriva anunciando de forma muy solemne que Yiya «había cruzado la raya» y la organización tendría que decidir si merecía sanción por su comportamiento. De ese castigo nada más se supo, pero la que sí sancionó a la moza fue la audiencia: la mandó para casa junto a la cantante Vicky Larraz.

Convertida en al azote de Rocío Flores desde antes incluso de pisar la isla (ya tuvieron sus más y sus menos en el hotel), Yiya Busca Bulla –así la apodaremos desde ya– se defendió diciendo que ella «no insulta, califica». Es decir, cuando se refirió a la hija de Antonio David y Rocío Carrasco como «paralítica mental» estaba, simplemente, calificando. También estaba calificando cuando se refirió a su contrincante isleña como «peida». Según estudiamos en la EGB, y se ve que también en la ESO –que es la formación que por edad le corresponda a Yiya– «peída» deriva de «peer», que proviene del latín «pedĕre». En su primera y única acepción significa lo que nos temíamos cuando lo escuchamos en boca de la modelo («arrojar o expeler la ventosidad del vientre por el ano»).

Le molesta a Yiya que Rocío «Florero» se crea la «estrella polar» del programa, como si «ella fuera la que da los minutos de audiencia». Vamos, que en estos siete días de pasión le ha llamado de todo menos guapa. «No soporto que me insulten cada dos por tres», confesó Rocío, que a lo largo de la semana ha llorado dolida ante el acoso verbal de la modelo.

Cuanto todos imaginábamos a Antonio David, presente en el plató, haciendo por el móvil las gestiones oportunas para contratar de urgencia un Falcon o similar, y plantarse allá en la isla dispuesto a marcarse un Rambo, la audiencia habló. Y lo hizo para expulsar de la isla a Yiya Busca Bulla y, en el mismo paquete, a Vicky Larraz.

«Yo me voy muy tranquila porque lo he dado todo», dijo Vicky, parafraseando a un futbolista en el pospartido, entre lágrimas la que triunfó con No controles, aquella canción que escribió Nacho Cano. A los que estamos más cerca de los 50 que de los 40, lo que ha pasado en la isla con la ex cantante de Olé Olé nos ha catapultado a la tercera edad. La chavalada que anda por allí no sabe ni quién es. «¿Cómo se llama la señora esa?», preguntó recién llegado a la isla Nyno Vargas, que es un rapero que los que tenemos más de 40 desconocemos en la misma proporción que conocemos a Vicky Larraz.

Sabiéndose expulsada, Yiya se ablandó un poco y se acordó de la familia de Rocío: «Entiendo que no es agradable escuchar esto», pareció disculparse. Pero como la cabra tira al monte –dicho esto metafóricamente, que cualquiera se mete con Yiya–, añadió enseguida que lo que ella ha dicho de la nieta de Rocío Jurado es exactamente lo que piensa. No tiene filtro y Telecinco lo sabe. Y lo disfruta.

Ya estaban hechas las dos expulsadas por la audiencia a la idea de que tendrían que hacer las maletas cuando JJ anunció que la organización ha decidido concederles una segunda oportunidad. Se quedarán por ahora en Honduras, pero en la llamada Playa Desvalida, «en unas condiciones que dejan mucho que desear». Es un arenal donde convivirán únicamente las dos. Y dentro de una semana una se irá definitivamente. Por cierto, el resto de los concursantes desconocen este indulto. En la ignorancia, Rocío vivirá mejor. Dicho esto sin segundas y sin ninguna mala intención.

Sabemos que a Yiya le esperan sonados enfrentamientos en el plató, sí, donde Antonio David la recibirá a portagayola. Pero aún habrá que esperar un tiempo. A que regrese de la isla. Es más, incluso podría volver antes Rocío Flores. Y es que la muchacha pasó de la alegría por el adiós de Yiya a la tristeza por la nominación, limbo al que también fueron castigados Jaime Ferre, Antonio Pavón y Beatriz Retamal.

Hugo y Elena se enzarzan

El aperitivo del duelo Yiya-Rocío fue el choque protagonizado por Hugo y Elena.

Ir con tu suegra a una isla desierta no es, a priori, el mejor de los planes. Si en vez de «suegra» se trata de una «ex suegra», la cosa empeora notablemente. Que se lo digan al uruguayo Hugo Sierra. En Cayos Cochinos, además de la sombra de las palmeras, tiene la de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, su ex pareja y madre de su hijo. Encrespada como una de esas olas de cinco metros que obligó a evacuar a los concursantes, Elena la tomó con Hugo. No por nada ocurrido en la isla, sino por lo acontecido en un paritorio. Que si él (Hugo) no quería que ella (Elena) estuviese allí durante el parto de su nieto, desprecio que ella (Elena) lleva clavado en su corazón. Él replicó acusándola de mentirosa y con una línea de diálogo que podría firmar cualquier gánster de El Padrino: «Tu corazón no me interesa». Glups.

El asunto tuvo continuidad un rato después. En su condición de «Dios», Hugo tuvo la potestad de impedir participar en la prueba de la noche a un concursante, condenándolo así a la playa de los siervos –donde las condiciones son peores– y privándolo de poder dar el salto al arenal donde la vida es más llevadera. Eligió a su ex suegra. «Ha sido muy cruel», juzgó desde Madrid una pasmada Adara. Lo dijo hablando como habla ella, que es como si por momentos le faltasen pilas. En el plató, la ganadora de GH VIP 7 se picó con el hermano de Hugo Sierra, y confirmó que, en efecto, éste no quería que su madre fuese al parto. «Porque no la soportaba. Ésa es la realidad», explicó.

Las tentaciones carnales de un «Dios»

Escrito está que Hugo fue elegido en el génesis de este Supervivientes 2020 como «Dios» de la isla. Pero este Dios, como aquel que rodó Scorsese, tiene tentaciones. En concreto, una: Ivana Icardi, de profesión hermana de futbolista famoso. Ajena al enésimo asalto del PSG a la Champions, en esta ocasión liderado por su hermano Mauro, ella lleva una semana en Honduras haciendo eso que tanto gusta a Neymar: retozar por los suelos. En este caso concreto, por la arena y en compañía de Hugo. «Hay gente que se conoce en aplicaciones para ligar y otras en programas de televisión», analizó sagazmente Jorge Javier. «Yo soy de los segundos», admitió Hugo Sierra, lanzado al estrellato en aquel Gran Hermano en el que intimó con Adara.

Embutida en un vestido espectacular, Adara no abrió la boca mientras Ivana y Hugo se declaraban su amor en directo. Pero ella piensa que es un amor a primera visa. Y por eso le da «vergüencita» –lo dijo hace unos días ante un micrófono de Telecinco– ver cómo se dan esos arrumacos.

Otro duelo goyesco entre Gloria y Sofía

Christian fue elegido el nuevo «Dios». Esto convierte a Maite Galdeano en la «Virgen María» de los platós, que fue el único chiste religioso que JJ no hizo. En el plató intervino la hermana de «Dios». La idea era que lo felicitase. Pero lo que iba a ser un momento plácido se tornó en el tercer duelo goyesco (léase «a garrotazos») de la noche. Fue el protagonizado por Gloria Camila y Sofía Suescun.

Le han pillado gusto a lo de enfrentarse en los platós, pues ya en la gala inaugural protagonizaron un primer asalto. «Cuando Sofía habla, Gloria Camila mira como si hablase esperanto», dejó caer JJ. Y se lió parda. La hija de Rocío Jurado acusó a Sofía de hacerse «la hermanísima» defiendo a Cristian, al que antaño puso a parir en los platos por su vida disoluta. Llovieron los reproches. «Vendes una vida amorosa pero le pones los cuernos a tu novio», espetó la hermana de Cristian, que explicó que ella era clara y su contrincante «oscurita».

Preocúpate de tu novio, que se fija en otras teniéndote a ti Gloria Camila , Ex de Kiko Jiménez

Gloria nunca superará que le quité a Kiko Sofía Suescun , Pareja de Kiko Jiménez

Había un elefante en el plató, de nombre Kiko Jiménez, ex de Gloria y actual pareja de Sofía, y al final acabó saliendo a la luz… «Preocúpate por tu novio, que se fija en otros teniéndote a ti», aconsejó la hija de Ortega Cano. Sofía lanzó entonces la bomba H: «Nunca superará que le quité a Kiko. Supéralo, cariño».

Sofía, a Gloria: Nunca superara que le quite a Kiko#SVGala2pic.twitter.com/pKdDFmyHHv — Sr. Amargado 24H (@SrAmargado24H) February 28, 2020