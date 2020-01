Actualizado 19/01/2020 a las 02:07

Esta semana, «Sábado deluxe» ofrecía imágenes inéditas del reality por sorpresa de Telecinco: «El tiempo del descuento». En esta revuelta de «GH VIP 7» uno de los principales atractivos es volver a ver cómo se comportan Adara Molinero y Gianmarco Onestini. En un primer momento, durante el concurso del otoño, ambos iniciaron una relación velada en un supuesto secretismo. Una vez que supieron que todo se había descubierto, hablaron abiertamente de sus sentimientos, y aunque se declararon amor mutuo, terminó el concurso y no quisieron volver a saber el uno del otro.

Adara regresó a su casa con su ex, Hugo Sierra, y aunque dijo que no habían hablado, ahora parece que todo ha podido ser un engaño. De nuevo, ambos aceptaron entrar en «El tiempo del descuento», siendo perfectamente conscientes de que lo más probable era que se volvieran a ver la cara. Y, aunque durante las primeras horas había una aparente tensión entre ellos, con discusiones de por medio, ahora ha vuelto a reinar la pazy el amor entre Gianmarco y Adara.

Y es que, de nuevo, el acercamiento ha provocado que entre los dos los sentimientos vuelvan a estar a flor de piel, tal y como se vio en las imágenes ofrecidas en «Sábado deluxe». «¿Me quieres sí o no?», le preguntaba Gianmarco, a lo que una tímida Adara contestaba con un escueto «Sí» con su habitual sonrisa. «Te quiero mucho, mucho, mucho», le respondía Gianmarco, mientras se entregaban en abrazos y arrumacos. De hecho, el italiano, incluso, le propuso a Adara a abandonar el programa e iniciar una vida juntos, pero se negó la exazafata. Además, el programa de Telecinco ha confirmado que entre ambos ha habido ya un beso, pero no mostraron imágenes del momento.

Sin embargo, aunque Adara en su convivencia parece estar de nuevo enamorada de Gianmarco, es entrar en el confesionario y se viene abajo cuando empieza a pensar en su vida de fuera. Hay que recordar que reconoció al comenzar «El tiempo del descuento» que no había mantenido ninguna conversación con Sierra. Sin embargo, Adara confesó estar «muy mal».

«Pensaba que podía controlarlo y no puedo. Me ha vuelto a pasar lo mismo», explicó. Pero la frase más demoledora fue cuando aseguró que «quería salvar lo que tenía con Hugo». ¿Qué se supone que tenía con Hugo si, de cara al exterior, ya no había nada entre ellos? De hecho, aunque han compartido casa, Sierra reconoció no dormir en su domicilio para evitar contacto con la madre de su hijo.

En «Sábado deluxe», Sofía Cristo comentó que «Adara no puede aguantar sin enrollarse con Gianmarco», aunque Rafa Mora cree que la historia no saldrá adelante de nuevo porque «el problema es Elena, la mano que mece la cuna», haciendo referencia a la madre de Molinero. «Adara está reprimida dentro de esa casa por el qué dirán y por lo que le ha dicho su madre», remató el colaborador. Además, Lydia Lozano quiso hacer hincapié en la conversación de Adara en el confesionario. «Esto me da que pensar que ha tenido una conversación con Hugo», expuso.

¿Os creéis la relación de Gianmarco y Adara? ¿Llegará a buen puerto o es un montaje? #tentacionesdescuento#TdelDescuento19E — ▶️ Play TV (@ABC_PlayTV) January 19, 2020

De ser esto verdad, Adara lo que habría hecho habría sido calentar de nuevo su protagonismo en Telecinco, buscando volver a incentivar su presencia en los medios. Pero, después de todo lo que se ha vivido tanto dentro como fuera del programa, poca gente puede continuar creyendo que esté actuando de forma espontánea. ¿Corresponderán todos estos movimientos a una nueva estrategia entre Hugo y Adara? ¿Habrá Gianmarco pactado con ambos los movimientos? ¿O es Sierra el que se ha quedado fuera de todo lo que sucede? ¿Cuánto tardará en regresar a las portadas alguno de los protagonistas de la historia?