Si te gusta 'El verano en que me enamoré' tienes que ver esta serie de Netflix: un drama juvenil basado en una novela éxito en ventas

'El verano en que me enamoré' se ha convertido en el fenómeno del verano. La llegada a Prime Video de su tercera y última temporada ha tenido una gran acogida entre los espectadores. Y es que nadie quería perderse el desenlace del triángulo amoroso formado formado por Belly (Lola Tung) y los hermanos Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

Este miércoles, 17 de septiembre, Prime Video publicó el último episodio de la serie, aunque ya ha desvelado que no será el final de la historia entre Belly, Conrad y Jeremiah. Y es que, tal y como han desvelado, habrá una película.

'El verano en que me enamoré' ha dejado 'huérfanos' a muchos seguidores de la serie, que echarán en falta el próximo miércoles el estreno de un nuevo episodio. En este sentido, te proponemos el visionado de otro drama juvenil similar a la ficción de Prime Video que también está arrasando.

Hablamos de 'Mi vida con los chicos Walter', una serie que llegó el 7 de diciembre de 2023 a Netflix y acaba de estrenar su segunda temporada. En total, 10 nuevos episodios que han enganchado a miles de espectadores.

Un triángulo amoroso en un rancho de Colorado

'Mi vida con los chicos Walter' está basada en la novela homónima publicada en 2014 por Ali Novak. Tanto la serie como el libro se centran en el personaje de Jackie Howard (Nikki Rodríguez), una joven cuya vida se ve alterada por un accidente en el que pierde a sus padres. Este suceso hace que empiece una nueva vida en un rancho de Colorado, con su tutora y una familia de 12 chicos.

La serie aborda la adaptación de Jackie a su nueva familia numerosa, mientras lidia con sus sentimientos por dos de los hermanos Walter: Cole (Noah LaLonde) y Alex (Ashby Gentry). De nuevo, un triángulo amoroso que también ha creado bandos entre los seguidores de la ficción.

Al igual que 'El verano en que me enamoré', la serie de Netflix está dirigida a un público juvenil, ya que aborda temáticas como los primeros amores, la amistad o el crecimiento personal. Además, aunque se centra en un triángulo amoroso, también narra distintos dramas personales y conflictos familiares.

Por otro lado, ambas series están basadas en una novela. En el caso de la ficción de Netflix, fue publicada por primera vez en la plataforma Wattpad cuando su autora tenía solo 15 años. Siete años después, la historia acumulaba 24 millones de visitas y salió en papel.

'Mi vida con los chicos Walter' NETFLIX

'Mi vida con los chicos Walter' arrasó en ventas, lo que provocó su adaptación audiovisual en Netflix. «Lo más increíble de toda esta experiencia han sido todos los nuevos lectores que han descubierto mi libro gracias a la serie», aseguró la autora recientemente a ABC.

La secuela, 'Mi regreso a los chicos Walter', fue publicada este mismo verano, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de la serie. En esta última entrega, Jackie vuelve al rancho tras pasar el verano en Nueva York y vive nuevas aventuras junto a los hermanos.

¿Habrá tercera temporada de los chicos Walter?

La segunda temporada del universo de los chicos Walter ha arrasado en Netflix desde su estreno el pasado 28 de agosto. La serie lleva tres semanas entre lo más visto de la plataforma a nivel global, acumulando casi 28 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Por este motivo, muchos espectadores se preguntan ya si habrá una continuación a la historia de Jackie. Netflix ya ha confirmado una tercera temporada de la serie, que podría llegar en 2026. Esto coincide con las declaraciones de Ali Novak, quien desveló a ABC que quiere escribir un tercer libro para concluir la historia de Jackie y Cole.

«Ya tengo el título y el esquema, así que pronto empezaré a escribirlo. Después, probablemente me tomaré un descanso de la familia Walter para poder centrarme en nuevos proyectos. Dicho esto, Isaac y Nathan son mis favoritos, así que no descarto escribir un 'spin-off' sobre uno de ellos en el futuro», aseguró a este diario.